聲音變得沙啞、微弱？嗓音老化6種方式保養聲帶令喉嚨保持年輕

隨著年齡的增長，許多人會注意到身體的各個部位漸漸不如以往靈活，但有一個部分常常被忽視，那就是「嗓音」。事實上，嗓音也會因老化逐漸變得沙啞、微弱、失去原本的音色。專家提供6個方法，幫助你對抗嗓音老化。



嗓音也會老化？許多人容易忽略聲帶保養

台灣亞東醫院耳鼻喉部語言治療師林峯全指出，老化的聲帶可能會有變薄、失去彈性等情況，這會導致嗓音變得沙啞、單調，甚至在長時間講話後容易疲勞，嚴重的情況下，可能會出現嗓音顫抖、難以控制音高或音量的問題。這不僅影響日常生活中的溝通，還會產生自卑、焦慮等負面影響，甚至減少與他人交流互動。不過透過適當的保健措施，可以減緩聲帶老化，甚至改善嗓音。

聲帶疾病的症狀（按圖率先了解👇👇👇）

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林峯全語言治療師提供了「6個銀髮族保持健康嗓音」的保養妙方：

聲帶保養第一招：保持聲帶濕潤

台灣林峯全語言治療師指出，保持聲帶濕潤對於嗓音的健康至關重要，聲帶如果過於乾燥，聲帶黏膜的波動就難以穩定，很難發出好聽的聲音。因此，銀髮族應該養成定時喝水的習慣，特別是在講話或唱歌之前。此外，減少喝含有咖啡因和酒精的飲品，這些飲品會導致脫水，進一步加重聲帶乾燥。

聲帶保養第二招：適度用聲

適度使用嗓音是保持聲帶健康的關鍵。台灣林峯全語言治療師建議，在無其他喉部的感染與症狀下，每天保持適量的說話或唱歌，避免聲帶因為缺乏使用而萎縮，當然，也不要用聲過度造成聲帶過度疲勞。

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聲帶保養第三招：接受嗓音訓練

正如鍛鍊身體可以保持肌肉健康一樣，適當的嗓音練習有助於保持聲帶的彈性和力量。台灣林峯全語言治療師表示，銀髮族可以在語言治療師的指導下進行一些簡單的發聲練習，透過練習可以幫助聲帶保持良好的狀態，同時改善共鳴狀況，使嗓音更具穿透力。

聲帶保養第四招：注意呼吸與運動

呼吸是發聲功能的原動力，當呼吸變得淺而急促時，就會影響嗓音的穩定度。因此，台灣林峯全語言治療師建議每天進行深呼吸的練習，保持適度的運動習慣，都能增強肺活量和整體的呼吸控制能力，進一步促進嗓音健康。

▼聲帶發炎及結繭有什麼症狀？成因是什麼？（按圖 👇👇👇）

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聲帶保養第五招：避免刺激性物質

台灣林峯全語言治療師提醒，要避免吸煙和暴露在二手煙中，煙霧中的有害物質會對聲帶造成嚴重的損傷。此外，避免過度食用辛辣食物和過熱的飲品，減少刺激喉嚨的機會。

聲帶保養第六招：定期檢查

嗓音保健與其他健康問題一樣，需要定期檢查。台灣林峯全語言治療師建議，銀髮族可以定期至耳鼻喉科進行嗓音檢查，尤其是當嗓音出現異常變化時，應該及早就醫。早期發現問題有助於及時採取措施，避免問題惡化。

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