患睡眠窒息症內臟脂肪超標　專科醫生為健康減重　一個月輕4kg

根據衛生署2022-2022年的調查顯示，在15-84歲人士中，每3人之中，就有1位是肥胖人士，即體重指標 ≥ 25.0 公斤／米2，更重要的是，肥胖並非只有單一指標，除了常見的BMI外，還有肉眼難以看見的內臟脂肪指標！肥胖的後果不容忽視，會影響健康誘發多種疾病，香港減重中心重視港人健康，為推廣減重重要性，舉辦減重送黃金大挑戰！希望大眾為了健康著想，積極減重。減重過程並不容易，方法不正確或稍有輕懈就會令體重反彈，令人氣餒！李醫生就是其中一名過來人，他更會在本文分享他的減重過程，鼓勵市民注意體重和健康。



減重送黃金大挑戰

為了引起大眾對減重的關注及了解其重要性，香港減重中心特意舉辦減重即送金或銀大挑戰！BMI> 25的人士符合條件參加減重挑戰，成功減4kg，就會送出1kg的 9999 黃金或4kg 銀，由於安全減重準則是每個月減2-4kg，所以亦藉此宣傳安全減重的重要性，安全減重的核心在於「可持續性」而非速度，鼓勵市民安全的持續減重，重視自身健康。

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李醫生親身經歷 減重過程大公開

一個月能減多少？減完會否輕易反彈？相信以上都是肥胖人士最大的難題。減重之路從不容易，李醫生亦非常清楚，皆因自己也是過來人，李醫生表示，減重不只是要有恆心，還要用對方法，以便有效率減重不輕易反彈，更大方向市民分享自己的親身經歷。自己本來就有一些健康問題，因為患有睡眠窒息症，嚴重影響睡眠質素，直到有一次在街上突然感到心口翳悶，非常不適，就更為擔心心臟健康，亦更關注自身健康狀況。初步以體脂機量度內臟脂肪指數發現是8.6 (正常是0.5-5)時，感覺不能再這樣下去，於是決心減重。李醫生在決心減重時為41歲，減重前的體重為93.9kg，約一個月後減至89.31kg，減掉約4kg！

李醫生減重前後的分別。

李醫生指自己曾到中文大學進修有關肥胖症及體重管理學科，由於平日亦較為忙碌，較少時間能做運動，加上以往在大型連鎖醫學美容中心工作，較多機會接觸不同種類的減重儀器，親身使用，再加上使用最新的GLP-1和GIP 針劑，每星期打一次，抑制食慾之餘更可以加速脂肪分解。針劑裏有GLP-1成分，可以增加飽腹感、降低飢餓感，從而降低食慾和卡路里的攝取，可有效改善飲食偏好，減少對高脂肪同埋高糖食物的慾望，而GIP能夠透過激活脂肪細胞上面GIP受體，改善血糖攝取和脂肪攝取，促進脂肪分解，最後達至減脂效果。使用針劑可以令整體身型變瘦，加上儀器和手法協助，能達至局部減重、塑形的效果，針劑和儀器兩者可以互相配合，使效果更為理想。

通過針劑治療，很自然就養成了一個良好飲食習慣，而這個新的飲食習慣就會更為容易去控制體重，李醫生指自己很愛吃飯，但療程中已減少了吃飯的習慣，相信這個新的飲食習慣令他的體重不容易反彈，要知道療程再加上自己自律，才是最有效的減重方法。

李醫生不忘提醒，針劑為處方藥物，不是完全沒有風險，接受療程前最好是先諮詢醫生，以及確認相關療程是否在安全情況下進行，千萬不要自行購買不明來歷的處方藥物至為安全。

怎樣才算「肥」？外表瘦削就不肥？

到底怎樣才算「肥」？我需要減重嗎？普遍港人不覺得自己肥胖，甚至覺得肥胖也沒問題，只要不在意自己的外觀就可以了，但其實肥胖是有指標可以量化的，李醫生指，最為常用的方法是BMI，但要留意的是東方人與西方人體質有所不同，同一個BMI情況下東方人的脂肪比例相對較高，因此兩邊的BMI肥胖定義亦不一樣，西方人大於25為體重過重，而東方人則是大於23。然而，BMI主要是反映體積，並沒有反映脂肪比例或肌肉分佈，但好處是容易量度，因此仍是其中一個重要指標。另一個方法為量度腰圍，男士腰圍大於90cm或者女士大於80cm已經是屬於中央肥胖，這個方法更能反映內臟脂肪。所以說，外表瘦並不一定代表不「肥」，脂肪比例、內臟脂肪比例更能完整反映身體狀況。

量度腰圍能反映內臟脂肪。（圖片：Shutterstock）

肥胖不只影響外觀 更危害健康！

肥胖除了影響外觀，更有潛在的健康風險！世界衛生組織已將肥胖列為「疾病」，肥胖與多種疾病息息相關，包括增加患上2型糖尿病、冠狀動脈心臟病、高血壓、阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）、 退化性關節炎、非酒精性脂肪肝（NAFLD）、胃食道逆流（GERD）、多囊卵巢綜合症（PCOS)、不孕症等風險，當中引發的疾病更有可能惡化至嚴重疾病，危害性命，比如脂肪肝或會惡化至脂肪肝炎（NASH）、肝硬化，甚至肝癌！不少港人嚴重低估過重所帶來的疾病風險，肥胖人士攝取過多熱量，又沒有適量消耗，導致脂肪不斷累積，影響血脂、血壓等，威脅健康，絕對不容忽視。始終健康是無價之寶，大眾應多加留意自己身體狀況，並積極改善，一旦發現自己屬肥胖就要減重，保持健康！有需要可找專業人士協助減重。

香港減重中心

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