維他命B雜｜服用B雜竟過敏現腸胃、皮膚不適？這些人使用前應諮詢

現代人生活工作忙碌，有些人為了提振精神，每日固定補充維他命B雜，Facebook粉專「藥博士 正藥說」日前發文表示，民眾只要飲食均衡，不至於缺乏維他命B。



若服用後卻出現腸胃不適和皮膚紅癢等症狀，恐代表對菸鹼酸過敏。

網友熱議5大適合攝取B雜的族群（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：維他命B雜有助安定神經助入睡？專家提醒：少做1步驟沒效還會失眠

B雜缺乏高風險族群 外食營養不均也是造成因素

Facebook「藥博士 正藥說」表示，維他命B對大腦的運作還有神經修復扮演重要的角色，因此如果缺乏的話，記憶力還有認知功能可能都會受到影響。

常常熬夜、交際應酬、壓力大等族群，都會有B雜缺乏的潛在風險！「藥博士 正藥說」指出，維他命B需要從食物中攝取，無法由人體自行合成。雖然理論上只要飲食均衡，基本上B雜的攝取都不致於缺乏，但是因為現在外食比例增加，民眾發生營養不均衡的情況較高。

服用B雜竟會過敏！ 特殊族群使用前應先諮詢

所有人都適合補充B雜嗎？「藥博士 正藥說」說明，醫學上維他命B屬於「水溶性維他命」，就算攝取過多也會伴隨尿液排出，基本上大多數人都可以適當的補充，但是因為身體能吸收的有限，因此多食無益。

相關文章：維他命B雜｜B2抗憂鬱B7防脫髮！營養師推8種高B食物黑芝麻西蘭花👇👇👇

+ 16

「藥博士 正藥說」提到，有些人會對維他命B雜中的B3，也就是俗稱的菸鹼酸，產生過敏反應，常見的症狀有腸胃不適和皮膚紅癢，如果服用完B雜後有類似症狀，建議停止服用當前產品或選擇菸鹼酸含量較低之健康補給品。

最後，「藥博士 正藥說」也提醒，如果有肝臟疾病或有在服用抗凝血、柏金遜症等慢性疾病藥物的病患，使用前可以先跟專業的醫護人員討論。

相關文章：維他命｜益生菌空腹吃鐵鈣補充劑不可同吃？維他命睡前或飯後服？👇👇👇

+ 17

延伸閱讀：

職棒球員邱辰愛用！ 金星射頻電波緩解運動後肌肉疲勞

講座報名／眼睛霧花花？ 專家解析銀髮族眼睛常見疾病

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」