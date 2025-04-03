眼睛發癢、紅腫及視力模糊？角膜潰瘍初期症狀、6成因及預防措施

眼角膜潰瘍指的是分佈於眼球最外層的透明無血管組織「眼角膜」，因不同原因遭到傷害，導致組織破損，而受到黴菌、細菌、病毒以及阿米巴原蟲等感染並引起發炎，進而造成患者眼睛疼痛、紅腫以及視力模糊等等症狀的疾病。



醫師提醒，尤其是騎電單車或常配戴隱形眼鏡的民眾都要特別小心，因為眼角膜潰瘍嚴重的患者，甚至可能因角膜穿孔而失明，癒合後的眼角膜，則因殘留瘢痕，可能造成視力受損。

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角膜潰瘍的成因及症狀有哪些？

角膜上的的神經末梢密度密集且十分敏感，一旦受傷或神經暴露於空氣中，都會感到疼痛或不舒服。台灣台北市立聯合醫院仁愛院區眼科主治醫師王映晴說明，角膜潰瘍常見成因有：

- 外傷異物：鐵屑、砂石、樹枝等、眼瞼疾病（睫毛倒插、眼瞼閉合不全或慢性眼瞼炎）。

- 嚴重的乾眼

- 眼睛過敏

- 大範圍的一般感染

- 免疫系統疾病

- 發炎性疾病：多發性硬化症及乾癬。



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王映晴進一步提醒，如果民眾游泳時未將隱形眼鏡摘除，將大幅增加因棘阿米巴原蟲角膜炎而引起的角膜潰瘍。詳言之，棘阿米巴原蟲可進入眼內，並引起棘阿米巴原蟲角膜炎，是一種非常嚴重的眼睛感染，可造成永久的角膜瘢痕及視力喪失，而棘阿米巴原蟲微生物常見於自來水、游泳池、熱水池及其他的水源中。

角膜發生潰瘍時，初期會有發癢、刺痛、眼睛紅腫、畏光等症狀，隨著病症嚴重，角膜周圍會有結膜充血、眼分泌物增加，角膜傷口也會發炎、水腫甚至穿孔， 如果潰瘍位置影響到視軸，對視力的影響就會非常明顯。

角膜潰瘍的治療方式為何？

王映晴強調，角膜上的的神經末梢密度密集且十分敏感，一旦受傷或神經暴露於空氣中，都會感到疼痛或不舒服。角膜潰瘍患者也因此常常抱怨點藥水時會 感覺到刺激性很強，對醫囑的遵從性不高，而喪失治療良機，因而需要佐以藥膏給予潤滑保護效果。

有時面對比較嚴重感染的案例，則需要住院治療，即使睡眠時仍要頻繁的1至2個小時就給予一次抗生素藥，才能控制感染。當懷疑有鞏膜炎或眼內炎時，就要加上全身性的抗生素藥物。而對於頑強難治的感染情況，可能需要採取治療性手術，如：角膜清創、羊膜移植手術或角膜移植手術，讓病患得以保有視力。

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配戴隱形眼鏡如何預防角膜潰瘍？

- 避免過度配戴：按照醫生建議的時間摘取隱形眼鏡，並避免過夜配戴。

- 定期更換：依照隱形眼鏡的使用期限更換新鏡片，勿超期使用。

- 定期檢查：例行眼科檢查，確保眼睛健康。



王映晴建議，若出現眼部不適，應立即停止使用隱形眼鏡並就醫檢查，避免延誤治療時機。對於隱形眼鏡使用者，養成正確的配戴習慣，才能確保眼睛的長期健康。

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