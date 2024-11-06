牙齒敏感｜經常牙齒酸痛敏感好困擾？問題關鍵在清潔與飲食習慣
撰文：NOW健康
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酷熱夏天想要喝杯冰涼的飲料消暑，但牙齒卻一陣酸痛難耐，非常掃興。天氣漸漸轉涼，清晨刷牙漱口時，牙齒酸痛敏感，非常困擾。
別懷疑，你可能有敏感性牙齒的問題。
4類食物加速牙齒敏感（按圖👇👇👇）
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為何你會有敏感性牙齒？ 問題在清潔與飲食習慣
台灣台北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主治醫師林慧娟表示，敏感性牙齒是指牙齦萎縮造成牙根外露，或琺瑯質磨損造成牙本質暴露，一旦牙齒受到冷熱溫度的變化或特定食物的酸甜刺激，會引起牙齒的酸軟疼痛。造成敏感性牙齒的原因很多：不當的刷牙方式，會造成齒頸部琺瑯質磨損、牙齦萎縮，甚至牙根暴露，導致牙齒敏感。
如何預防牙敏感？（按圖看清👇👇👇）
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口腔衛生不良、牙菌斑堆積會造成常見的牙齦炎、牙周炎，並且因牙根外露而對冷熱敏感。夜間磨牙或飲食習慣不良喜好嚼食硬物，也會造成琺瑯質的磨損，引起牙齒敏感。強酸的腐蝕，如酸性食物或長期胃食道逆流，也會是敏感性牙齒的元凶之一。另外，牙齒漂白和美白，也可能會對牙齒造成刺激，引起牙齒的敏感。
挑對牙刷和飲食習慣 遠離敏感性牙齒
如果有敏感性牙齒的症狀，為了享受美食維持良好的生活品質，就必須選擇溫和的飲食，並對症下藥，找到最適合的改善方法。選擇軟毛牙刷及學習正確適合的刷牙方法，避免用力過度。改善不良的飲食習慣，避免酸性飲料或過於堅硬的食物。
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林慧娟提醒，最重要的是注意口腔清潔，定期洗牙檢查，經過牙醫的專業診斷，早期發現問題，給予最適切的建議與治療，遠離敏感性牙齒的惱人困擾。
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