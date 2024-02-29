牙齒｜牙齦腫痛全因火氣大？牙刷過硬、營養不良8原因致牙齦腫

一覺起床總覺得牙齦腫腫的，甚至突出一塊肉，民眾第一直覺認為牙齦腫包跟火氣大有關。



牙醫強調：「牙齦腫起來這些狀況通常與火氣大無直接關聯，大多受到口腔健康狀況的影響，可能是感染、牙周病、身體營養失衡等問題。」

8原因致牙齦腫腫（按圖👇👇👇）

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牙齦腫痛是火氣大？還是牙周病害的？

造成牙齦腫痛的原因非常多種，除了火氣大以外，也很常跟牙周病劃上等號，牙齦腫痛是導致牙周病的主因嗎？台灣蔡雅藍牙醫師解釋：「牙齦腫痛可能是牙周病的症狀之一，但並不一定會導致牙周病，牙周病通常是由牙菌斑積聚在牙齦周圍，引發牙齦炎，進而可能發展成更嚴重的牙周病，及早處理和預防牙齦腫痛非常重要，能夠降低罹患牙周病的風險。」

如果牙齦腫痛持續超過3天，應該立即尋求牙醫的專業協助，因為極有可能是以下原因造成牙齦腫脹、疼痛：

1. 牙菌斑積聚：當牙菌斑積聚在牙齦邊緣和牙齦線周圍時，可能會引起牙齦腫脹。

2. 牙周疾病：長期忽略口腔衛生可能導致牙周疾病，其中包括牙齦炎和牙周炎，這些疾病會引起牙齦腫痛、出血和牙齦萎縮。

3. 牙齦損傷：刷牙過硬或過度使用牙線可能導致牙齦受損，導致牙齦腫痛和出血。

4. 牙齦感染：細菌感染或其他口腔感染可能引起牙齦腫痛。

不清除牙結石會怎樣？（按圖看清👇👇👇）

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5. 荷爾蒙變化：懷孕、月經週期和荷爾蒙變化可能導致牙齦變得更容易腫脹和出血。

6. 營養不良：缺乏維他命C或其他必要的營養素可能導致牙齦腫脹。

7. 假牙不合：使用很久的假牙可能會發生瓷崩或其他破損，或是長時間的牙齦萎縮，導致假牙邊緣與牙齦不密合，更容易堆積牙結石，進入不易清潔的惡性循環。

8. 智齒阻生：台灣人的牙弓偏小，智齒通常會以奇怪的角度萌發，除了推擠牙肉的過程帶來的不適，也會形成清潔的死角，當食物碎屑塞入，時間久了便會形成蛀牙與急性發炎。

蔡雅藍提醒：「如果牙齦腫的位置是在後面，最有可能是智齒的原因，因牙齒萌出位置不足，可導致智齒萌出不全而異位或阻生，牙冠部分外露於牙齦之外，部分被牙齦覆蓋。」

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牙齦腫痛該怎麼辦？

另外，火氣大雖然不是造成牙齦腫脹的常見主因，但少部份民眾確實會因此感覺牙齦腫一塊肉或牙齦腫包，這時更應該要維護良好的口腔護理習慣，選擇合適的消炎和止痛藥物，減輕牙齦腫痛。

若真的感到很疼痛，則可考慮簡單的冰敷，但要確保冰被放在臉頰而非嘴巴上，同時可以含著漱口水或使用溫熱的鹽巴水進行漱口，這有助於口腔消毒和改善牙齦狀況。

飲食也跟口腔健康很重要，需要多補充維他命B、維他命C、葉酸等，這些營養有助於改善牙齦健康，同時避免飲酒、吃辣或其他刺激性食物，以減少牙齦炎症的刺激。想要預防牙齦腫痛，蔡雅藍強調：「保持良好的口腔衛生是關鍵要素，每天至少刷牙兩次，使用軟毛牙刷和正確刷牙方式，同時搭配牙線或牙間刷來清潔牙齦線周圍的牙刷死角，以預防牙菌斑的積聚。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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