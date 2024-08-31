牙齒健康｜牙齒變黃點算好？盤點7大原因預防牙齒不變色要這樣做

當您跟他人初次見面，可能最先注意到對方展露的笑容。因此，保持牙齒沒有污漬、美白亮麗，是讓自己自信的關鍵。

文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



然而，明明每天刷牙，有沒有仍覺得自己牙齒「髒髒的」，這是因為生活現實裡，還有更多潛在的元凶默默偷走你牙齒的白皙，本文將一一列舉出來。

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牙齒變黃的原因有哪些？

1. 年齡增長：由於年紀慢慢增加，跟身體其他器官一樣，牙齒健康情況也會隨著改變。琺瑯質是牙齒的保護層，質地堅硬，隨著年齡增加，它也愈來愈薄，容易顯露出象牙質偏黃的顏色。

2. 食物：含有鮮明顏色的食物，如：糖果、雪糕、水果等，長久下來會在牙齒留下污漬。如果大量食用藍莓、蘋果或馬鈴薯，也會造成牙齒變成黃色。有些調味料，如：番茄醬、咖喱與一些佐料醬汁，也可能會在牙齒上留下一些污漬。

3. 飲料：咖啡、茶、酒精和可樂，這些酸性成分、單寧（Tannin）含量很高的飲料，會侵蝕牙齒琺瑯質。保護牙齒的最好方法是，避免飲用清涼飲料，並減少飲酒量。

4. 抽煙：抽煙不只傷害您的肺部，也會影響牙齒；對有抽煙的人而言，可以容易看到牙齒上的黃色污漬。因此，為了長期健康與美麗外觀著想，戒煙是最好做法。

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5. 疾病：有些需要放射治療、化學治療的疾病，會因為治療過程而使牙齒表面（琺瑯質），或部分琺瑯質受到影響，這樣會導致牙齒產生污漬，與其他牙齒方面的問題。此外，懷孕女性如果受到感染，可能會導致新生兒牙齒有污漬。當懷孕的準媽媽因為治療感染，必需服用四環素（Tetracycline）、米諾四環素（Minocycline）等藥物時，嬰兒的琺瑯質可能會受到影響。

6. 藥物：服用抗組織胺（Antihistamine，苯海拉明 Benadryl）、抗精神病藥物（Antipsychotics）、高血壓藥物的人，副作用可能是牙齒會變黃。8歲以下兒童，服用四環素、去氧羥四環素（Doxycycline）等抗生素，也可能會導致牙齒出現污漬。另外，使用漱口水也會造成牙齒出現污點，這是因為漱口水的成分含有洛赫西定（Chlorhexidine，外用抗菌藥）、氯化鯨蠟吡啶（Cetylpyridinium chloride）而造成。

7. 口腔衛生習慣：沒有經常刷牙，或刷牙不確實、不正確，都會讓咖啡、香煙等殘留物，在牙齒上產生牙菌斑並留下污漬。

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預防牙齒不變黃的撇步有哪些？

- 做好口腔衛生保健：學會正確刷牙方法，是保護牙齒健康第一步。除此之外，定期使用牙線清理牙齒，並每6個月回診看牙醫，也是保持牙齒健康的要項。儘早養成做好個人口腔衛生保健的習慣，未來就能減少口腔問題發生。

- 牙齒美白：請諮詢您的牙醫，以找出最適合您的解決方法。如果您是先天性牙齒泛黃，或無法自行處理牙齒上污漬，尋求牙醫協助進行牙齒美白，應該可以解決您的問題。

- 避免在牙齒留污漬的飲食：減少每天清晨時飲用咖啡、茶，可能不是件容易的事，但為了牙齒健康著想，您可以試著減少飲用量。此外，可樂與其他清涼飲料也要儘量少喝，這樣不但對牙齒有幫助，對整體的身體健康也是很有助益。

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- 多喝水：水能幫助您洗涮殘留牙齒的食物或飲料。用力漱口，讓嘴裡產生旋轉式水流，可以大幅將口腔裡酸性物質，把污漬沖洗掉。這是一項簡單免費的，並有助於減緩牙齒變黃。

如果您的牙齒變成黃色，將對您的自信心、外觀造成影響。因此請您儘早行動，做好個人口腔衛生保健，減少食用對牙齒造成傷害的飲食，讓牙齒更健康。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：牙齒變黃別懷疑！是這些原因偷偷搞怪】

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