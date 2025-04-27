牙齦腫脹｜牙菌斑堆積易發炎？一文看清牙齦腫脹原因、照護方法

某天起床，突然發現牙齦腫了一個包，讓你不禁開始擔心「是不是上火了？還是昨晚吃太多炸雞？」其實，牙齦腫脹的原因有很多，可能是牙菌斑堆積導致發炎，或是牙周病的前兆等等。



但如果就放著不管沒有處理，輕微的腫脹可能會惡化，影響整體口腔健康。

8原因致牙齦腫腫（按圖👇👇👇）

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導致牙齦腫脹原因

造成牙齦腫的原因有許多種，常見的牙齦腫脹因素如下：

- 牙齒清潔不乾淨

- 蛀牙、智齒要萌出時

- 牙根斷裂

- 藥物引起（例如：抗癲癇、心律不整藥物）

- 女性懷孕初期

- 囊腫、惡性腫瘤（發生率較低）



最常見的原因為清潔不乾淨所導致，另一種常見的牙齦腫則為智齒所引起的，特別在高中、大學生等青少年族群最容易出現。因為當智齒要萌出時，由於牙齦吸收容易吸附一些食物殘渣，就容易出現牙齦腫的狀況。

不清除牙結石會怎樣？（按圖看清👇👇👇）

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如果是因藥物引起的牙齦腫，可以和醫師討論是否要調整藥物，此外，若是牙根斷裂造成的牙齦腫，通常會伴隨嚴重的咬合不適。

牙齦腫持續2週以上，建議就醫治療

發炎性的牙齦腫脹，在3至5天內會達到高峰，當腫脹處沒有宣洩的開口時就會出現脹痛感，有時候會形成膿包，有時則在刷牙過程中腫脹處就會慢慢破裂、消失。

牙齦腫脹通常會伴隨著刷牙時流血的症狀，若長期忽視牙齦反覆腫脹，可能會演變成牙周病。如果出現牙齦腫脹，會建議先加強自我清潔，但若出現以下兩種情況，建議就醫治療：

- 加強清潔後，腫脹持續2週以上仍未消退並持續腫脹。

- 腫脹的速度非常快，3天內從口內變為口外、肉眼也能發現的明顯腫脹。



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預防牙齦腫脹，適當清潔最重要

預防牙齦腫脹發生，日常牙齦照護建議平時可多攝取維他命B雜、多喝水、多吃水果等，對於牙齦護理都很有幫助，而清潔部分建議用牙刷搭配牙線適當清潔。如果已經加強清潔卻還是出現牙齦腫脹的狀況，也可以注意自身藥物會不會造成牙齦腫。

如果沒辦法三餐飯後都用牙刷清潔的話，可以使用牙線，比較能確實清潔到牙縫間的細節。若實在抽不出時間，也能夠使用漱口水幫助潔牙。

使用漱口水應注意：

- 漱口水不適合長期使用，使用漱口水應該每2個月就要休息1個月再繼續使用較佳。

- 在睡前使用漱口水，可提高口腔防護力。



睡覺時口內唾液會減少，因此睡前使用漱口水可以保護口腔並壓抑細菌；然而，長期使用漱口水可能造成味覺改變、色斑產生，色斑會引起牙垢、牙結石，反而是得牙周照護產生困難，這些都值得民眾注意。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

