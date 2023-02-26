牙齒健康｜洗牙後流好多血怎麼辦？6點注意事項避免牙齦持續發炎

不少人洗牙結束後，滿口是血，甚至到了隔天，牙齦還是不時流血，讓人不禁懷疑牙齒是不是洗壞了，否則怎麼會又酸又痛、不停流血呢？



《Hello醫師》向您解釋為什麼洗牙會流血，說明洗牙洗血該怎麼辦、洗牙後有哪些注意事項。

為什麼洗牙會流血？洗牙後5點注意事項（按圖👇👇👇）

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為什麼洗牙會流血？

洗牙的正式名稱為「結石刮除」，顧名思義就是透過超聲波或牙周刮刀（一根金屬的鉤狀物），將牙齒表面、齒縫及齦溝（牙齒與牙齦之間的縫隙）的牙結石清除。

牙結石由牙菌斑、口水中的鈣和磷所組成，最初呈乳白色柔軟狀，時間一久，顏色會漸漸轉深、質地也會變硬；牙結石不斷沉積在牙縫及齦溝之間，會滋生大量細菌；當身體為對抗這些細菌，免疫細胞會經由血液流向牙齦，造成牙齦紅腫、充血，也是俗稱的發炎。

發炎的牙齦，很容易因為刺激而流血，例如刷牙或使用牙線；洗牙是針對發炎區域的牙齒，去除其牙結石，所以也會造成流血，但仍屬正常現象，因為若不清除牙結石，牙齦發炎的情況會愈發嚴重，可能從輕度發炎演變為牙周病；嚴重時，更可能侵入牙根、損壞骨頭，需拔牙處理才能治癒。

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洗牙流血怎麼辦？

洗牙是否會流血，視個人牙周健康狀況而定；若牙齒幾乎沒有牙結石、牙齦也沒有發炎，可能完全不會流血，或只有少量出血；但若牙結石非常多、嚴重牙齦炎，洗牙時可能會大量出血，甚至洗牙後幾天，都還是會輕微流血。

在牙結石清除後，發炎的牙齦通常會於1週內消腫，流血的狀況也會逐漸改善；在這段時間內，請依以下建議照護牙齒，避免牙齦持續發炎。

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洗牙後6點注意事項

1. 用牙線要小心：洗牙後1~2天，避免使用牙線過度清潔流血處，以免傷及牙齦，使出血量增加。

2. 避免吃冰冷、酸、甜的食物：洗牙會將原本包覆牙根的牙結石清除，使牙齒異常敏感，因此1週內，請避免食用冰冷、酸及甜的食物，減少刺激酸痛。

3. 維持良好的口腔清潔：每天至少刷牙2次，在早餐後及睡前各1次，午餐及晚餐後則可使用牙線與漱口，減少菜渣、牙菌斑的停留時間。

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4. 定期吃藥、漱口助消炎：若有輕微牙周病或嚴重出血，醫師通常會開消炎藥、止痛藥，或藥用漱口水，幫助消炎、止血。

5. 避免抽煙、嚼檳榔：抽煙、嚼檳榔會使牙齦周邊的血液循環不良，影響牙周組織自我修復的能力；換言之，牙齒會更容易有牙菌斑、牙結石，若有牙周病也更難治癒。

6. 定期回診檢查：定期回診洗牙及檢查，能減少牙結石、改善整體口腔健康；一般人每半年至1年需洗牙1次，牙周病患者每3個月就應洗牙1次。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：洗牙後流好多血？5點注意事項跟著做，洗牙流血免擔心】

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