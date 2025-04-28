主動脈撕裂丨右胸劇烈撕裂痛要小心！控制2危險因素預防血管硬化

不少名人都因主動脈剝離而逝世，醫師提醒，這是一種極為危險的心血管疾病，如果你感覺到右胸有劇烈的撕裂痛，這很可能是它的早期警訊，但很多人往往忽視這個症狀。



即使成功治療，主動脈剝離的死亡率仍然極高，發病後每小時死亡風險增加1％。此外，術後再發的機率也很大，醫師揭曉原因與防範方式！

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？👇👇👇

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右胸劇烈撕裂痛需警覺主動脈剝離

你曾經胸痛過嗎？台灣西園醫院心臟內科黃蓮奇醫師表示，當左邊胸痛時，大家很快就會想到可能是心臟出問題了；但若是偏右或右邊胸痛，則常認為是肺部問題。但這時，我們也應該警覺到另一種致命的心血管疾病，名為「主動脈剝離」。

尤其是平時就有動脈硬化及高血壓的人，若突然發生右胸劇烈撕裂痛，痛感傳到背部或右肩，如果往下傳向降主動脈或腹主動脈，則會有後背痛及腹痛。患者臉色蒼白，頻冒冷汗，這時就必須將這個致命性疾病考慮在內，加以診治。

主動脈剝離併發症多血管脆化是主因

隨著年齡增長或動脈硬化，主動脈就像長時間使用的橡皮水管，會變得堅硬且容易破裂。黃蓮奇解釋，當主動脈變硬後，血壓一旦突然升高，就可能讓血管壁撕裂，並引發劇烈的胸痛。這樣的撕裂會影響血流，並可能讓其他部位出現問題。

如果撕裂的血管影響到頭部，可能會中風；影響到上臂，則會讓手臂和手指變冷；如果影響到腸道或腎臟，可能導致腸壞死或腎衰竭；而如果血流減少到腿部，則會引起下肢缺血，嚴重的情況甚至需要截肢。由於血管壁變薄，這種情況可能導致大出血，並且是致命的。

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台灣每年約200例，高死亡率令人擔憂

台灣統計，每年約有200例主動脈剝離個案，雖然相對少見，但往往致命且預後不良。前海基會董事長江丙坤、歌手潘安邦、藝人黃鴻升（小鬼）等名人，皆因主動脈剝離而驟逝。主動脈剝離發生後，死亡率每小時至少增加1％，48小時內死亡過半。

主動脈剝離復發機率高，如何避免？

這種嚴重的情況，除了根據臨床症狀進行診斷外，急診時最常用的檢查方法是胸部或腹部的斷層掃描。這種檢查既快速又準確，但由於需要注射顯影劑，因此需要注意檢查者的腎臟功能。如果症狀不明顯，甚至沒有明顯的疼痛，只是感覺悶或不舒服，這時如果心電圖顯示有心肌梗塞，或胸部X光顯示縱膈腔擴大（表示主動脈可能擴大），那麼也有可能是主動脈剝離，這時就需要進一步做斷層掃描檢查。

黃蓮奇進一步說明，一旦確診，必須緊急降血壓，立即轉送心臟外科治療。如果發生在升主動脈（A型），通常需要更換人工血管；如果是降主動脈或腹主動脈（B型），則多數可以透過心導管放支架，讓血管裂開的地方緊密黏合。曾經有過主動脈剝離的人，兩年內再次發作或出現動脈瘤的風險很高，而這些情況通常沒有明顯症狀，大約有1/3的患者需要再手術。

所以第一次癒後的3個月、半年和一年需要進行斷層掃描檢查，之後則每年一次。此外，患者的工作、運動和生活方式需要改變，避免重體力勞動和劇烈運動，例如跆拳道、柔道、籃球和足球等。患者可以從事文職工作、輕度勞務或日常家務，並避免快速上下樓梯等高強度動作。

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高血壓血管硬化是兩大危險因子

黃蓮奇表示，「高血壓」和「血管硬化」是引發主動脈剝離的兩大危險因素，因此預防的關鍵在於控制這兩者。診斷方式如下：

1. 高血壓可以透過量血壓來診斷。

2. 血管硬化可以使用血管硬化檢測儀來檢測，這種非侵入性儀器能同時測量四肢、頸部和股部的血壓，並且查看脈波圖形來了解血管是否有阻塞和硬化，這項檢查在一般健檢中就可以進行，非常方便且重要。

3. 動脈硬化指數也能提供有價值的參考。在一些較為全面的健檢項目會包括這項檢查。



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