心臟病｜主動脈剝離48小時內死亡過半！中年婦女強烈胸痛險喪命

台灣一名47歲婦人，患有高血壓及心肌梗塞病史，因胸痛多日前往門診就醫。



經安排心臟超音波及電腦斷層檢查發現，主動脈竟擴張到和柳丁一般大小，並確診為「主動脈剝離」，情況危急，所幸緊急進行「主動脈人工血管置換術」後，恢復良好，幸運撿回一命。

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？👇👇👇

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「主動脈剝離」危險性高 48小時內死亡過半

台灣彰基醫學中心心臟內科醫師夏建勳表示，「主動脈剝離」死亡率極高，一旦發生，死亡率每小時至少增加1%，48小時內死亡過半。主動脈是人體最大的動脈血管，但隨著年紀漸長及動脈硬化，會如同用久的橡皮水管般變硬、易脆裂，容易因突然上升的血壓將管壁衝破，使血液跑到中層及外層之間，形成「假腔」，壓迫原來的管腔，而使附近的分支血流減少，造成局部缺血，進而導致周邊器官失去血流供養而缺氧。

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典型強烈胸痛 局部缺血導致中風、截肢

「主動脈剝離」最典型的症狀就是強烈胸痛，疼痛感會順著血流剝離向下延伸，從前胸轉移到背痛，而且隨著剝離的位置不同，會有不同的部位產生疼痛。若局部缺血的分支在頭部，會導致中風；在上肢則導致單側上肢冰冷；在腸或腎臟會導致腸壞死或腎衰竭；在下肢則會導致下肢缺血，嚴重者須截肢。但有時臨床症狀不明顯，甚至沒有痛只是悶、不舒服，診斷上需要格外小心。

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胸悶、胸痛、喘 儘速前往就醫

台灣彰基急診暨重症醫學部主治醫師廖靜彗呼籲，最近天氣變冷，如果有胸悶、胸痛、喘的症狀，民眾應該儘速前往急診就醫。另外，主動脈剝離如果裂到頭部，有可能會導致中風，裂到腹部則可能會導致腸缺血及腎衰竭的症狀，所以病患有單側的肢體無力，可以前往急診就醫，做相關的檢查，有可能也是主動脈剝離。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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