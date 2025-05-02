皮膚過敏｜潮濕易養塵蟎小心愈睡愈癢！盤點5種常見皮膚過敏疾病

隨著換季來臨，又時晴時雨，皮膚過敏的患者逐漸增多。台灣恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻指出，影響最大的往往不是吃了什麼，而是我們「貼身接觸」的東西。



從棉被、枕頭到洗澡方式，甚至是曬太陽的時間，都可能成為過敏的誘因。

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枕頭、床單多久沒洗？潮濕養塵蟎小心愈睡愈癢

許多患者一到春夏交替就會出現皮膚過敏、蕁麻疹或異位性皮膚炎的困擾，日常生活習慣其實是關鍵。根據文獻統計，與皮膚直接接觸最久的「寢具」影響力最大。睡眠時間長達六到八小時，等於整晚皮膚都與床單、棉被密切接觸。尤其一歲以下的小朋友更明顯，若寢具沒有妥善清洗，濕疹和異位性皮膚炎發生率顯著增加。

王綺嫻提出有實驗統計，將有異位性皮膚炎的小孩分成兩組，一組每週以熱水（或烘乾）清洗寢具，一組未清洗，結果有清洗寢具的那組，異位性皮膚炎惡化的比例明顯較低。

寢具清潔建議：

- 寢具每週洗一次，並以高溫水燙過或烘乾40–60分鐘。

- 使用吸塵器與打掃環境灰塵，也能降低塵蟎密度。



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不是只有濕疹！5種常見皮膚過敏疾病你中了幾個

- 異位性皮膚炎：與過敏體質有關。潮濕氣候或衣物未完全乾燥、塵蟎增加都會惡化皮膚炎。

- 蕁麻疹：突然出現風疹塊，大小不一、位置不固定，多在數小時內消退，不留痕跡。可能伴隨癢感、灼熱感。常見誘因包括藥物、感染和食物。

- 濕疹：濕疹多長在面頰、唇邊、手腕、肘彎及小腹皺褶等地方，過敏原因如灰塵、羊毛、花粉、寵物的毛和皮屑，食物蛋白質如蛋、海產、奶類、牛肉、花生



其他和寢具相關的皮膚疾病有2種：

- 疥瘡：多見於軍營、宿舍、安養中心等共用寢具空間，建議定期清洗防止感染。

- 熱痱子：換季時若穿太多、被子蓋太厚導致流汗，汗水無法排出，會在脖子、背部等處出現紅疹。長輩皮膚乾燥若流汗，也容易不適。



提醒：

- 小孩睡覺時可摸頸後，若潮濕建議減少穿著。

- 若小孩有「小被被」習慣，記得趁熟睡時清洗。



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成年人常見的皮膚過敏行為

- 過度清潔：尤其年長者，常用過燙的水、粗糙毛巾刷洗、甚至用漱口水或藥皂洗身體，導致保護皮膚的「酸脂膜」（acid mantle) 被破壞。

- 皮膚乾癢更嚴重：失去保護膜後，過敏原更容易入侵，水分也更容易流失，形成「愈癢愈洗、愈洗愈癢」的惡性循環。



建議：

- 香港皮膚科醫學會建議有異位性皮膚炎或濕疹患者，洗澡不超過5分鐘、水溫適中。

- 四肢乾燥部位如小腿、手臂可只沖水減少使用清潔劑。



太陽曬出來的皮膚疾病

• 白色糠疹：日曬後臉頰出現比膚色略淡的斑。

• 汗疹：汗水刺激皮膚，引起紅疹或搔癢。

• 多形性日光疹：對紫外線A過敏，尤其春夏之交，一曬太陽就出現細小紅疹。



預防原則：防曬三步驟 ABC

Avoid（避免）：上午10點到下午3點避免曝曬

Block（防護）：使用SPF30以上、PA++以上防曬品

Cover（遮蓋）：帽子、袖套、陽傘、口罩通通上



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蕁麻疹與皮膚過敏的急性應對

• 蕁麻疹：臨床表現是突然出現的風疹塊，可能單獨出現或合併血管性水腫。風疹塊大小不一、位置不固定，從如蚊咬般的小腫塊，到手掌般大範圍的紅腫都有。多數數小時內自然消退，最遲24小時內會自行痊癒，且不會留下痕跡。

• 常見誘因：食物、溫差、壓力、接觸物（塵蟎、毛髮）、藥物或感染。

• 分為急性與慢性，慢性蕁麻疹若超過六週，需評估是否為自體免疫反應。



處理方法：

• 急性發作時可服用抗組織胺緩解癢感。

• 慢性則需避免誘因、規律作息、保持皮膚保濕。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

