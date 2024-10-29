皮膚痕癢｜長者皮膚保水力下降易乾癢？4原則減刺激增皮膚防禦力

皮膚癢並不是吃錯食物，可能是上了年紀皮膚保水功能下降、防禦力減弱所造成。皮膚科醫師表示，隨著年紀漸長，身體組織功能會逐漸減退，皮膚會因為油脂分泌減少，加上紫外線的傷害，讓不少長者出現皮膚紅腫、搔癢等症狀。



皮膚具備對外界環境的防禦力，體溫調節和觸覺感受等功能，當皮膚老化會明顯的產生變化，容易搔癢、乾燥、發炎、感染或發生皮膚問題。台灣台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳表示，老年人、銀髮族經常感到全身皮膚發癢，主要是因為，皮膚油脂分泌變少。

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6大皮膚疾病 專找老年人

潘企岳強調，皮膚是身體外層的保護，會自然分泌皮脂，但分泌量會隨年紀的增長而減少，這也是為什麼長者容易出現皮膚乾癢的原因。長者的皮膚問題大致分為以下幾大類：

老年性搔癢症

常見原因為皮膚乾燥、貧血、腎臟衰竭、洗腎患者、肝病、惡性腫瘤病患等為搔癢症好發族群，臨床上藥物過敏也很常見，另外食物過敏、各種皮膚炎、濕疹或其他感染性問題例如疥瘡也可能產生皮膚搔癢問題。

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皮膚乾燥症

皮膚乾燥是皮膚在老化過程中結構和功能變化引起的。65歲以上的長者，有一半以上的人會表現出皮膚乾燥的情形。皮膚結構改變，保濕因子減少、保水能力下降，產生發紅、脫屑、龜裂、刺痛等症狀。

皮膚炎

皮膚若只是單純乾燥，大多是外觀上粗糙脫屑等狀態，加強保濕可以改善。但若是癢或痛就要注意可能是皮膚炎，如常見的缺脂性皮膚炎，好發於小腿前外側及背部。脂漏性皮膚炎好發於臉部及頭皮。鬱血性皮膚炎大多發生在小腿，因年齡增長靜脈回流功能變差而產生色素沉澱、癢痛等症狀。另外還有尿布疹，這大多發生在臥床及行動不便的長輩。

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慢性單純性苔蘚

屬於一種慢性濕疹，由於患部長期搔抓，皮膚增厚而產生紋路，摸起來會有粗糙感。男性常見發生於陰囊、外陰部，女性則常發生在後頸部，四肢外側也會發生。

色素斑

常見的有曬斑好發於臉部、四肢外側，脂漏性角化症俗稱老人斑，臉部及頭皮很常見。曬斑大多是平的，老人斑大多是凸的。

黴菌感染

像是體癬、股癬、香港腳、灰指甲等。

經常曬太陽易出現老年性紫斑

潘企岳說，還有一些其他的常見問題，例如息肉、皮脂腺增生、粟粒腫等，這些是屬於良性皮膚問題。另外比較需要注意的狀況，如果皮膚斑塊會破皮無法癒合且逐漸變大，就要注意可能是惡性病變，較常發生的是皮膚基底細胞癌。

老年性紫斑，好發於手臂外側，主要是因為皮膚老化血管破裂所形成的，若是經常曬太陽或長期吃抗凝血劑的患者，更容易發生。此外，老年性臀部皮膚病，在潘企岳門診也常遇到，患者長時間坐在太硬的椅子，過度摩擦皮膚增厚，造成臀裂兩側、臀部大腿交界處，皮膚黑黑粗粗。

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4原則增加皮膚防禦力

他建議長者若要增加皮膚防禦力，除了營養均衡、補充水份外，飲食中除了水可多補充維他命C、綜合維他命 。此外適度清潔也很重要，但應避免用過熱的水洗澡，高溫易破壞皮膚保護層。使用具有保濕保水的乳液，減少皮膚刺激。做好防曬措施，儘可能避免長時間日曬。

潘企岳呼籲民默，皮膚出現任何問題切莫驚慌，不要自行購買藥膏塗抹。先尋求專業醫療諮詢，再進行照護會是較適切的方式。

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