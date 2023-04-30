護肝飲食｜哪些人容易肝硬化？盤點8大高抗氧化食物保肝防肝硬化

肝硬化是現代人常見的文明病，預防肝硬化要從飲食及生活習慣做起。



乙、丙型肝炎帶原者則應定期檢查，才能避免進入慢性肝炎、肝硬化、肝癌的「肝病三部曲」。

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哪些人是肝硬化高危險群？

乙、丙型肝炎帶原：肝硬化在台灣最常見是由乙型、丙型肝炎病毒所引起。台灣乙型肝炎帶原的台灣人，約有300多萬人，丙型肝炎病毒帶原者，也約有40多萬人，如果未妥善控制病情，病毒在肝臟長期反覆發炎，即可能容易引起肝臟纖維組織增加，逐漸形成肝硬化。

長期酗酒：長期、大量飲酒，可能造成肝組織壞死，病程上多先形成酒精性肝炎，再演變成肝硬化。

代謝性疾病：如鐵沉積症或因銅離子代謝異常，引發銅沉積於肝臟的威爾遜氏症，也會損害肝臟健康，讓肝臟變硬，造成肝硬化。

濫用藥物、草藥：過多藥物造成肝臟過多負擔、傷害，破壞肝臟細胞、形成肝硬化。

吃什麼能預防肝硬化？

預防肝硬化日常飲食應以均衡飲食為主，多選擇原態、少加工的彩色食物，例如：蕈菇類、羽衣甘藍、青瓜、藍莓、蘋果、牛油果等，其富含大量的植化素、葉黃素、玉米黃素及多酚類等抗氧化物質。

若是平常需要長期外食、應酬、熬夜的族群，平時可額外補充保肝營養素，幫助體內排毒，例如：維他命B雜、高活性穀胱甘肽、含硫配醣體、西洋菜、朝鮮薊等高抗氧化物質，都能幫助肝臟排毒，加速體內恢復平衡狀態。

5大預防肝病方法：（按圖👇👇👇）

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乙、丙型肝炎帶原者如何預防肝硬化？

長時間高壓、酗酒、肥胖，以及不良飲食習慣、不當的生活作息，都會導致肝臟發炎，長期下來容易肝硬化。日常生活上，除了要注意自己的作息，不熬夜、避免過於勞累，更不應該亂吃非醫師開立的藥物，或是來路不明號稱保肝的保健食品、胡亂進補，以免加重肝臟代謝的負擔。

乙、丙型肝炎帶原者的肝臟，有可能發炎、纖維化、壞死；根據文獻統計，高達25～40％的慢性乙肝患者，終生會進展為肝硬化或肝癌；而每半年做一次腹部超聲波檢查，可以降低37％肝癌死亡率。

了解自己或家人是否為乙型、丙型肝炎帶原者或感染者，且確診後進一步尋求醫療協助，如果確認為乙肝、丙肝帶原者或感染者，應定期追蹤以掌握肝指數ALT、胎兒蛋白、腹部超聲波、肝纖維化程度及病毒量等，抽血與超聲波檢查缺一不可，才能進一步評估治療需求。

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