乳癌治療後更年期提前來到？營養師盤點9大營養素改善更年期不適

根據台灣國健署最新癌症登記報告顯示，乳癌是2022年台灣女性癌症發生率第1位的癌症。有些乳癌患者可能會因為治療而提前出現更年期症狀，台灣癌症關懷基金會營養師黃淑惠表示，部分患者進行化療服用抑制荷爾蒙的藥物，可能會導致提早停經，並出現「更年期症候群」症狀。



這時患者不僅要面對治療及疾病的不適，還要面臨自律神經失調（熱潮紅、盜汗等）、情緒失衡、泌尿及生殖道相關疾病、心血管疾病風險增加、骨質疏鬆症及骨折風險提升等更年期症候群相關問題。為幫助患者紓緩症狀，台灣黃淑惠營養師提供乳癌患者更年期症狀飲食照護方法，從飲食著手改善更年期所帶來的不適。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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攝取足夠的維他命B 可幫助入睡、改善泌尿道乾燥

均衡飲食是飲食照護中最重要的一部份，同時也要避免攝取過多的熱量導致肥胖問題 。除此之外，台灣黃淑惠營養師建議，乳癌患者應攝取足夠的維他命B雜，因為B雜可以穩定情緒、幫助入睡，同時還能改善更年期泌尿道乾燥的現象，像全穀雜糧、豆類、彩虹蔬果等都從中攝取到維他命B雜。

適當攝取植物性雌激素 可降血脂、血壓紓緩潮紅

乳癌患者常擔心植物性雌激素可能會取代人體雌激素，刺激乳癌細胞再生復發，不過台灣黃淑惠營養師表示，研究指出每天吃1.5份黃豆食品者，乳癌復發率與死亡率反而更低，但給予剛接受手術的乳癌患者高單位大豆蛋白（52克／天）後，發現有數個腫瘤生長基因被啟動，因此提醒患者別把豆漿當水喝，更不建議攝取高劑量植物性雌激素或動物性荷爾蒙的補充劑。

雖然植物性雌激素對健康有幫助，但仍應適當選擇、適當攝取。台灣黃淑惠營養師提到，異黃酮素、木酚素、豆香雌酚等植物雌激素化學結構類似雌激素，在缺乏雌激素時可作為替代，有助於降血脂、降血壓、紓緩熱潮紅等，可以選擇黃豆、芝麻、亞麻仁籽、椰菜花、苜宿芽等含植物性雌激素的食物，在更年期來臨時攝取能幫助紓緩症狀。

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蛋白質有助組織修復 蛋黃含卵磷脂、魚含Omega-3更好

蛋白質是人體建構、組織修復的重要營養素，不過應選擇黃豆、魚、蛋等優質蛋白質作為攝取來源。台灣黃淑惠營養師表示，吃過多紅肉可能會增加乳癌風險，但多吃魚、蛋可以降低乳癌風險，而且蛋黃含有卵磷脂、魚有Omega-3脂肪酸有助於心血管保護、血脂調降，避免血栓、動脈硬化。

多補充富含鈣、鎂 改善心悸、痠痛、維持骨質

更年期雌激素分泌下降，骨質流失速度加快，因此台灣黃淑惠營養師提醒，這時可多補充高鈣、高鎂的食物，建議每日應攝取1000mg鈣、310mg鎂，像堅果、芝麻、海藻、小魚乾、高鈣蔬菜（如：莧菜、紫菜、芥蘭菜、番薯葉）等都是很好的攝取來源，攝取足夠的鈣、鎂不僅能維持骨質密度，還有助於保持正常心跳、肌肉收縮，改善心悸、肌肉酸痛等問題。

維他命D也很重要 適當日曬補充還能改善失眠、情緒

除了鈣、鎂以外，還要注意維他命D的攝取，台灣黃淑惠營養師表示，維他命D能幫助鈣的吸收，有助於提升骨質密度、增加肌肉合成，食物來源建議蛋黃、牛乳、乳酪、三文魚等，另外也可以透過日曬促使皮膚合成維他命D，適當日曬還能幫助腦部分泌足夠的褪黑激素改善失眠問題，並可提高血清素濃度讓心情更加愉悅。

▼4種常見乳房問題：（按圖了解👇👇👇）

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維他命C、維他命A、前花青素 更年期應足量攝取

番石榴、奇異果、橙、莓果等富含維他命C；菠菜、番薯葉、紅蘿蔔、南瓜、肝臟、蛋黃等富含維他命A；提子、蔓越莓、藍莓、蘋果、士多啤梨、車厘子等富含前花青素，更年期時可以多加攝取補充足夠的營養素。

台灣黃淑惠營養師表示，維他命C能強化細胞間的鍵結，讓黏膜更緊緻；維他命A有助於黏膜細胞保濕度的提升，可以避免感染；前花青素能包覆大腸桿菌，不讓細菌沾黏於泌尿道、陰道上，多攝取這些營養素有助於改善尿道感染、陰道乾澀、皮膚乾燥等不適現象。

飲食可以幫助乳癌患者改善不適症狀，不過台灣黃淑惠營養師提醒，癌友仍應採取全方位照護，包括適當運動、釋放壓力等，必要時也應與醫師討論是否需調整藥物使用。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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