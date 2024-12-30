乳癌｜纖維囊腫會變乳癌？醫生教6招穩定荷爾蒙預防乳房病變

台灣36歲女星愛雅自曝，她在20出頭時就發現自己「整個乳房都是纖維囊腫」，穿內衣、洗澡都非常痛，因此她也格外注意乳房定期檢查。醫師表示，纖維囊腫是乳房常見的良性腫瘤，但建議每1至2年定期檢查，偵測有無異常變化。



穿內衣，甚至洗澡都很痛 她經期前5天最痛

愛雅（張艾亞）在大學時期就以藝名小白出道，2022年和圈外男友「Ｗ先生」閃婚，成為幸福人妻。近日她上節目自曝家族有乳癌病史，因此她格外注意，從很年輕就會定期照超聲波檢查乳房，而檢查發現她有「比一般人嚴重」的纖維囊腫。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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愛雅解釋，一般女生的纖維囊腫多是區塊性生長，而她卻「整個乳房都是」，超聲波可以看到一顆一顆。她說自己年輕時去檢查，醫師觸診一壓，一般人可能會覺得有點痛，但對她來說卻是劇痛。事隔7、8年，年紀漸長後，現在大約在經期前5天，只要碰觸、撥到囊腫部位就會痛，包括穿內衣，甚至洗澡都很痛。

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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乳房纖維囊腫年輕女性好發 與荷爾蒙作用有關

台灣大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵表示，纖維囊腫是乳房常見的良性腫瘤，好發於15至35歲的年輕女性，成因不明，但研究顯示與荷爾蒙雌激素作用有關。乳房纖維囊腫轉變成惡性腫瘤的機率很低，不過還是建議定期追蹤，觀察形狀、大小是否有變化；若有持續長大、疼痛或是外觀受影響時，則建議粗針切片或切除手術來確認組織有無病變的情形。

陳以涵表示，過去切除此良性腫瘤的傳統手術，會在腫瘤正上方的皮膚劃開約2至4公分的傷口，因此外觀會有疤痕或局部凹陷的情況，讓病人感到困擾。現行乳房良性腫瘤微創手術，經由超聲波導引定位，利用真空吸引的方式取出纖維瘤組織，傷口只有0.3至0.5公分，大幅降低疤痕形成、乳房外觀變形的困擾，同時減少疼痛感且恢復快，讓年輕女性患者在術後能恢復自信。

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6招穩定荷爾蒙 預防乳房病變

儘管乳房纖維囊腫形成原因不明，不過陳以涵表示，維持荷爾蒙正常運作，有助於預防乳房纖維囊腫及各種乳房病變。她建議以下習慣可穩定荷爾蒙：

- 避免食用油炸類、高油脂及加工食物。

- 勿攝取過多咖啡因及喝酒。

- 多攝取蔬菜水果。

- 充足的睡眠及規律運動習慣。

- 不輕易使用豐胸產品。

- 減少使用塑膠製品及香味持久的香水。



陳以涵也建議，女性朋友過了30歲以後，每1到2年做一次乳房超聲波檢查，40歲後做乳房攝影，才能及早發現問題，及早治療。

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