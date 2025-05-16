心臟病｜18至45歲階段決定未來心血管健康！要打好生命8要素基礎

美國一項長達35年的大型追蹤研究顯示，從18歲到45歲這段時間是決定未來心血管健康的關鍵期。



年輕時累積的健康分數愈高，到了中年以後，罹患心血管疾病的風險就能大幅降低，尤其是做好「生命8要素」特別重要。

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年輕就要為健康打好基礎 生活方式是重點

台灣新陳代謝科醫師蔡明劼表示，研究追蹤了超過4800位美國年輕人，分析他們在18歲到45歲之間的健康行為，結果發現年輕時累積的健康分數愈高，未來罹患心肌梗塞、中風等心血管疾病的風險就愈低。這代表著不是等到年紀大了才來養生、補救，而是從年輕開始，就要在日常生活中養成好習慣。

有趣的是，即使是在18歲到45歲這段期間，健康行為有所進步、健康分數往上提升，也能讓未來心血管疾病的風險大幅降低，這也顯示長期累積下來的生活方式，才是真正決定未來健康與否的關鍵。

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「生命8要素」是評估關鍵

蔡明劼提到，研究中用來評估年輕人健康狀況的標準叫做「生命8要素」（Life's Essential 8）的指標，每個項目可以拿到0分至100分，最後加總分數愈高，代表心血管愈健康：

- 健康飲食。

- 身體活動。

- 遠離煙害（包含二手煙）。

- 充足睡眠。

- 標準體重（BMI）。

- 血膽固醇正常。

- 血糖穩定。

- 血壓正常。



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用藥控制也勝過數值差

蔡明劼說明，值得注意的是，研究中也發現，即便是有使用藥物控制，只要血壓、血糖、膽固醇等指標能維持在不錯的水準，也大大勝過那些數值不佳的族群，顯示良好的用藥控制對心血管健康的重要性。

所以這個研究清楚告訴我們，從年輕開始累積健康分數，針對「生命8要素」持續努力改善，到了中年之後就能顯著降低心臟病和中風的風險，預防勝於治療，年輕就要為健康打好基礎，才能擁有健康的未來。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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