每日瞓足8小時都無用？研究揭睡眠不規律增罹患心血管疾病風險

許多人知道睡眠不足會影響健康，但外國一項最新研究指出，若睡眠不規律，即使每天睡夠7至9小時，也會增加罹患重大心血管疾病的風險，如心臟病或中風。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，英國《流行病學與社區健康期刊》（Journal of Epidemiology & Community Health）11月26日發表一份研究，指出睡眠不規律可能增加罹患心血管疾病的風險。

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該研究團隊請7萬多名40至79歲無心臟病或中風病史的受試者佩戴便攜式追蹤器1周，對受試者的睡眠模式進行評估並統計其睡眠規律性指數（Sleep Regularity Index，SRI），得分高於87分的人為規律睡眠者，得分低於72分的人為不規律睡眠者，得分介於兩者之間的人則為適度規律睡眠者。

隨後，研究團隊收集了接下來8年內受試者中風、心臟衰竭和心臟病發作的案例數據，發現在罹患重大心血管疾病的風險上，不規律睡眠者比規律睡眠者高出26%，適度睡眠者比規律睡眠者高出8%。

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該研究還表明，規律睡眠者更可能達到醫學專家建議的睡眠時間，即65歲以上長者每天睡7至8小時，18至64歲的人每天睡7至9小時。

此外，研究發現，事後補眠並不能降低不規律睡眠者的心血管風險。

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報導指出，雖然該研究的局限性在於僅收集了一周的睡眠數據，且睡眠追蹤器無法區分入睡和清醒休息的時間，也未納入午睡，但研究表明不規律睡眠與心臟病及中風的風險存在密切關聯。該研究的作者表示，公共衛生指南和臨床實踐中應更多關注睡眠規律性，因為它可能對心血管健康具有潛在的重要影響。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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