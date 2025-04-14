春天日夜溫差大增心血管疾病風險！心肌梗塞發作有前兆速就醫保命

春天日夜溫差大，心血管疾病風險攀升！醫師提醒，預防心肌梗塞，日常保養不可少，春天早晚溫差明顯，對心血管系統是一大挑戰。台灣協和家醫科診所侯盈仲醫師指出，氣溫驟降時，動脈血管會快速收縮，影響血流順暢，導致血壓劇烈變化。



若水分攝取不足，更容易使血液變得黏稠，進一步提高心肌梗塞或腦中風的風險。維持身體保暖、促進血液循環，是春季保健的關鍵。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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心肌梗塞專找三高慢性病老年人？年輕族群也不可掉以輕心

台灣侯盈仲醫師說明，心臟的冠狀動脈會隨氣溫變化熱漲冷縮的反應，當氣溫下降，血管收縮、管徑變小，若原本已有心血管狹窄問題，血液通過受阻、壓力上升，甚至產生亂流，就容易形成血栓，導致心肌梗塞。

冠狀動脈是供應心臟氧氣與養分的重要血管，一旦阻塞，心臟將陷入缺氧狀態，嚴重時甚至可能導致昏迷、猝死。 「三高」族群（糖尿病、高血壓和高膽固醇）是心肌梗塞的高風險族群。慢性代謝疾病會引發血管慢性發炎，導致發炎細胞附著在血管壁上，造成血管硬化與彈性降低，當血流速度加快時更容易形成血栓。這些血栓剝落阻塞於身體不同部位，造成的影響和傷害歸納如下：

▸心臟：會造成心肌梗塞。

▸腦部：則可能引發腦中風。

▸腎臟：可能影響腎功能。

▸腸道：則可能導致腸中風。



除了三高患者，肥胖、吸煙、熬夜等生活習慣都是高風險因子。現代人飲食西化，許多年輕人血壓、血脂偏高，卻常忽視健康管理。以往認為心肌梗塞多見於老年人，如今年輕族群因為工作壓力大、久坐不動、缺乏運動，風險也大幅提升。

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心肌梗塞發作有前兆！胸悶、喘不過氣 醫警告：速就醫保命

心肌梗塞的發作，常發生在：從溫暖的室內突然走到寒冷戶外，血管急遽收縮；沒有運動習慣，卻突然進行劇烈運動，導致心臟負荷過重，常見症狀包括：胸悶、胸痛、呼吸不順、喘不過氣、冒冷汗、右肩或下巴疼痛（由於心臟缺氧影響神經反射）。

若出現上述症狀，應高度懷疑心肌梗塞，應立即就醫，避免延誤治療。若曾經出現短暫胸悶、呼吸困難，幾分鐘後緩解，可能是「心絞痛」，是心肌梗塞的前兆，建議及早檢查。

生活型態改善控制血壓做起 居家監控血壓掌握「722原則」

高血壓為無聲的殺手，日常監測不可忽視。侯盈仲醫師建議，依據《2022年台灣高血壓治療指引》，可採用「722原則」進行居家血壓監測（HBPM）：

▸7：連續量測7天。

▸2：每天早晚各量1次。

▸2：每次量2遍，取平均值。



此方法比診間測量更能反映真實血壓狀況。一般建議血壓應控制在130/80mmHg以內，若1週內有4天以上血壓值超過140/90 mmHg，應儘早就醫。

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生活型態改善是關鍵，控制血壓要從日常做起，對於尚未達到高血壓標準的高風險族群，可從以下方式著手：每天至少運動30分鐘，飲食採低油、低鹽，高纖維，多補充維生素，必要時按醫囑規律服藥，避免血壓大幅波動。若同時合併高血糖或高血脂，可能與基因或胰臟代謝異常有關，應長期配合藥物控制，並定期抽血追蹤數值。

減重是降低風險的有效方法，隨著台灣人肥胖比例上升，減重成為健康管理的顯學。研究顯示：

▸減重5到10%：可降低血壓和血糖。

▸減重超過10%：有助減少用藥，改善血脂。

▸減重15%以上：甚至有機會緩解糖尿病。



台灣侯盈仲醫師提醒：春季防心梗，從保暖、監測、飲食、運動開始，早一步預防，就能遠離心血管疾病的威脅。

手腳冰冷麻木是血液循環不良典型症狀 銀杏葉萃取物助改善

台灣民生藥局蔡孟諺藥師表示，市面上針對打通血路、改善循環的保健藥品有紅麴、納豆和魚油以及銀杏葉萃取物，紅麴能降低膽固醇；魚油含DHA和EPA，能降血脂、促進血循；銀杏葉萃取物具擴張血管、增加血氧量作用，對於手腳冰冷、手麻腳麻或肢體末端感覺不靈敏，都能有所改善。

台灣蔡孟諺藥師指出，由於銀杏葉製作過程採用不同萃取方式，效果也有落差，選擇如知名品牌循利寧保健藥品，相對安心有保障，而且循利寧分為水劑和錠劑2種型態，如果吞嚥困難可以選擇水劑服用。再者，臨床實驗證明，銀杏葉萃取物確實能改善血液循環，增加血氧供應的功效。

台灣蔡孟諺藥師分享，常見許多60、70歲女性，停經期過後血液循環變差，因為手麻腳麻、手腳冰冷來詢問保健方式，而這些症狀即為典型的血液循環不良，建議每天服用3次循利寧改善，療程2到3個月，增進血流後，手腳明顯減少卡卡僵硬感，後續每天減量早晚服用保養即可。

不過，台灣蔡孟諺藥師提醒，銀杏萃取物具有血管擴張作用，若正在服用如抗凝血劑、抗血小板藥物如阿斯匹靈，服用前應諮詢醫師或藥師，避免增加出血風險，手術前也應暫停服用。

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預防心肌梗塞不只靠藥物！ 飲食、運動、生活習慣多管齊下

現代人愛吃美食，侯盈仲醫師提醒民眾，應減少如動物表皮、內臟、肥肉，或豬油拌飯、拌麵等動物性油脂攝取，適量食用植物性油脂如堅果類，每天約5到10克。

要促進血液循環、預防心肌梗塞，平時可適量補充紅麴、燕麥、魚油和銀杏萃取物，而銀杏萃取物的抗氧化功能，有助於保護血管內皮細胞避免受損，降低發炎反應，能增加血液血流、又能降低血管發炎反應，減少血栓生成。

台灣蔡孟諺藥師建議，預防心肌梗塞應戒煙酒，尤其煙裡尼古丁的焦油成分，是造成心肌梗塞原因之一。維持作息規律，平時可進行慢跑、騎單車等適量運動，增加心臟氧氣量、促進血液循環流通，並定期健檢、及早診治。

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