常喝碳酸飲品恐致尿路結石？醫生提醒：每周飲用1瓶以下可降風險

一名巴西男子因長期過度飲用碳酸飲料，導致膀胱內形成多顆巨大結石，最終需要透過手術取出。



台灣呂謹亨醫師分享，這名男子每天攝取高達3公升的可樂，最後在其膀胱內發現多達35顆巨大結石，透過手術才得以取出。

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台灣泌尿科醫師呂謹亨在Facebook上指出，多項研究顯示，經常飲用含有磷酸的碳酸飲料，可能會增加形成尿路結石的風險。這類飲料可能透過三種機制影響人體：造成尿液酸化、增加鈣的排泄量，以及減少檸檬酸的排泄，這些變化都會促進草酸鈣結石的形成。

研究數據顯示，相較於每天飲用可樂的男性，每周攝取少於1瓶可樂的男性，其罹患腎結石的風險明顯較低。更重要的是，研究發現停止飲用可樂後，腎結石的復發率也會顯著下降。

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呂謹亨進一步解釋，含糖飲料如可樂會刺激胰島素分泌，而胰島素可能影響腎臟對鈣的吸收功能，導致尿鈣濃度升高。他建議，特別是有泌尿道結石病史的民眾，應該盡量減少飲用可樂等含磷酸的碳酸飲料，以降低結石形成與復發的機率。

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