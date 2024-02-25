腎結石丨49歲男1周3次火鍋腎兩側結石！1招預防3食物愈滾愈多嘌呤

天氣一冷民眾就想吃火鍋，暖胃又暖心。不過醫師提醒，常見火鍋食材（蔬菜、肉片、大骨等）含有的草酸、嘌呤（Purine，又譯普林）等地雷成分容易溶進湯底，湯喝多了便會增加結石風險。



台灣49歲王先生，因右側腰部痠痛、血尿而就醫，問診得知，曾經治療過腎結石，並且有糖尿病、高血壓、痛風病史，平時喜愛吃火鍋，進入冬季後更是一週吃到2-3次，驗尿發現有尿酸結晶體，超聲波顯示在右側輸尿管末段有一顆0.8公分結石合併腎積水，雙側腎臟都有結石，經輸尿管鏡碎石並放置輸尿管導管，症狀改善。

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台灣47歲陳先生，因下背痛、小腹不適已持續5天，且有頻尿、急尿的情況而求診，問診得知，有痛風病史，飲食習慣偏愛肉類，驗尿顯示有輕微血尿，X光未見異常，超聲波可見一顆1.1公分結石卡在左側輸尿管末段合併左腎積水，同時有多顆腎結石。經輸尿管鏡碎石後放置輸尿管導管2週，症狀緩解。

台灣書田診所泌尿科主任醫師周固表示，輸尿管是個細小的通道，連接腎臟與膀胱，當腎臟結石落入輸尿管，有時會卡在輸尿管中，引起阻塞而導致血尿、腰痛、腎絞痛、頻尿、急尿等症狀，一旦阻塞超過2星期可能會對腎臟造成傷害，因此儘早解除阻塞就十分重要。

周固指出，結石依成分可分為2類：鈣化與非鈣化。鈣化類以草酸鈣結石最多，約佔80％；非鈣化類有尿酸結石約佔15％。其他成分還有半胱胺酸Cysteine結石或是感染性結石。一般可透過尿液分析檢查、X光、超聲波、靜脈腎盂攝影檢查、輸尿管鏡檢查…等，來診斷是否有結石及結石位置。

腎結石高危險族群有哪些？（點擊下圖看清👇👇👇）

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天冷來一鍋，不知不覺增加體內結石成分。周固提到，冬天天氣冷，火鍋成為熱門的餐點選擇，但火鍋中熬煮的蔬菜、葉菜類會溶解草酸到湯中，增加湯中草酸濃度；火鍋湯中的肉、大骨湯、海鮮等會增加湯中嘌呤的濃度，因此大量、頻繁飲用火鍋的湯，無疑是增加體內結石的成分，因而增加結石的可能，所以建議食用火鍋時，多吃料，少喝湯。

治療方面，周固說，可使用藥物、多喝水，幫助結石排出；部分種類的結石可採體外震波碎石術擊碎後排出。當結石已造成阻塞或嚴重疼痛時，可使用輸尿管內視鏡將結石擊碎或取出，並留置輸尿管導管維持輸尿管暢通，讓碎石排出。倘發現有腎結石，可評估使用軟式輸尿管鏡一併清除。

多喝水是所有結石最有效的預防方式。有痛風病史者，注意避免高嘌呤的食物，例如紅肉、海鮮、豆類等，並應定期追蹤控制尿酸。

腎結石８大症狀（按圖睇清👇👇👇）：

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最後周固提醒，平時可留意尿液的量及顏色。顏色變深就應補充水分，顏色正常（淡黃色）則表示水分足夠。多喝水多排尿才是有效的預防方法。冬季天冷常有燉煮的料理，應適量食用，多吃料少喝湯，特別是有代謝疾病病史者，如痛風等，更要注意均衡飲食。倘有發現結石，應儘早治療，以免結石愈長愈多，發生阻塞，影響腎功能，並造成治療上的複雜性。

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