長期酗酒當心患胰臟炎及胰管結石！飯後腹脹、消化不良屬常見症狀

四十多歲的張先生，這二十幾年因工作經常每天喝酒應酬，逐漸養成酗酒習慣。今年農曆年前聚餐，牛飲一番後發生上腹劇烈疼痛，甚至無法坐立、感覺噁心，吃了東西也全部嘔吐。張先生隨即被送到附近醫院，經診斷為「酒精性胰臟炎合併胰管結石」，胰管內出現一顆約1厘米的結石。



半數慢性胰臟炎有結石 飯後腹脹、消化不良都是常見症狀

台灣中醫大附醫內視鏡暨超聲波診斷治療中心、內科部消化系副主任黃文信醫師表示，胰臟炎可分急、慢性。急性胰臟炎的症狀多為突發性腹痛，且具持續性，痛感會傳到背後；慢性胰臟炎則與急性胰臟炎反覆發作有關，最常見原因包括長期酗酒、新陳代謝疾病、或是先天性膽胰管構造異常。台灣大約有一半的慢性胰臟炎病人會產生胰管結石，阻塞胰管而造成慢性腹痛或反覆性的胰臟炎發作。

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台灣黃文信醫師指出，病人可能會出現飯後腹脹、消化不良、脂肪便、甚至體重減輕的情況。阻塞的胰管結石會造成胰管高壓、胰管擴張以及更嚴重的胰臟發炎。

膽胰管內視鏡輕巧纖細 不開刀、無傷口取碎石

台灣黃文信醫師進一步分析，以往透過內視鏡將取石網或碎石器伸進到胰管內，嘗試將結石絞碎後取出，但因結石堅硬，治療效果往往不佳，最後病人只能置放胰管支架引流胰液，嚴重者甚至需要轉介到外科進行開刀。

而膽胰管內視鏡是一條直徑僅3.5毫米的內視鏡導管，經由十二指腸鏡的管腔進到胰管內進行雷射或震波碎石，可以讓病人在不開刀、無任何傷口的情況下，順利碎石及取出。此外，膽胰管內視鏡也能深入肝臟膽管內觀察病灶，進行直接切片檢查，也因此大大提高膽胰管的腫瘤診斷準確率。

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不明腹痛勿輕忽 膽胰管內視鏡是困難膽胰管結石新選擇

台灣黃文信醫師呼籲，不明原因的腹部疼痛，都應儘早就醫評估，可能是因膽胰管狹窄及懷疑有膽胰管腫瘤導致的腹痛、黃疸、食慾不振、體重減輕，或困難的膽胰管結石導致的急慢性腹痛，進一步無法以傳統內視鏡診斷治療者，可考慮是否接受膽胰管內視鏡的診斷與治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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