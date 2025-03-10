脂肪肝｜瘦人也可能有脂肪肝！3護肝秘訣改善內臟脂肪堆積問題

單看體重數字，有時並無法詳細地了解身體的內部組成，因此不管在減重療程還是一般健康檢查時，常會透過身體組成分析儀，利用生物電阻法以間接測量出體脂肪量、肌肉量、內臟脂肪與評估身體水分分布等數據，讓我們可以知悉人體組成，以進一步訂定健身或飲食計劃。



不過，雖然透過身體組成分析儀可以得知內臟脂肪指數，但可能無法完全反映脂肪肝的真實狀況，造成誤判肝臟健康與否的盲區。因此，台灣知名YouTuber「蒼藍鴿」（台灣吳其穎醫師）強調，身體組成分析儀器量測出來的內臟脂肪，千萬不可盡信！建議搭配腹部超聲波檢查，以獲得更精準的診斷。

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內臟脂肪偏高≠有脂肪肝！蒼藍鴿：脂肪肝診斷還需靠腹部超聲波

蒼藍鴿根據豐富的臨床經驗表示，在減重門診中，經常遇到一些患者，身體組成分析的結果顯示內臟脂肪量偏高，數值甚至高達11至13，超出一般認知的健康範圍。然而，當進一步進行腹部超聲波檢查時，卻發現這些人實際上並沒有脂肪肝。蒼藍鴿指出，這類患者通常是運動充足的族群，肌肉量較高，身型相對較壯碩，這會導致身體組成分析的測量結果顯示內臟脂肪較多。不過，由於這群人同時也擁有較佳的新陳代謝與較高的肌肉量，實際上肝臟並未受到脂肪堆積的影響，因此腹部超聲波顯示並無明顯的脂肪肝問題。

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內臟脂肪數值會騙人？瘦子也可能有脂肪肝！

反之，有些外觀身材看起來標準甚至偏瘦的人，身體組成分析儀檢測出的內臟脂肪數值可能僅落在5到7之間，屬於正常範圍。但當接受腹部超聲波檢查時，卻發現這類族群中有不少人罹患輕度甚至中度的脂肪肝。

蒼藍鴿解釋，會有這樣的反差結果，通常與運動習慣有關。這類族群的人雖然體型纖細，但如果缺乏運動習慣，身體的代謝機制較弱，脂肪容易囤積於內臟，特別是肝臟，即使外表不顯胖，仍可能面臨脂肪肝的風險。這類所謂的「隱性肥胖」，是許多人容易忽略的健康隱憂。

由此可知，身體組成分析儀雖能夠提供身體組成的相關資訊，例如肌肉量、體脂率與內臟脂肪指數，但由於其測量方式屬於間接估算，結果仍可能受到個人體質、運動習慣與水分狀態等因素影響。

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蒼藍鴿分享護肝秘訣 運動、飲食、健檢三合一！

蒼藍鴿強調，若要精確地了解自身內臟脂肪與脂肪肝的情況，仍應搭配腹部超聲波檢查。超聲波能直接觀察肝臟內的脂肪堆積狀況，並進一步區分脂肪肝的嚴重程度，提供醫師更準確的診斷依據，從而制定適合的健康管理與治療計劃。

他也呼籲，為了維持良好的代謝功能與降低脂肪肝風險，除了定期進行健康檢查以外，還應養成規律運動的習慣，無論是有氧運動或肌力訓練，都有助於改善內臟脂肪堆積問題。此外，飲食上應避免過量攝取高糖、高脂肪食物、高熱量食物，並選擇高纖維與富含優質蛋白的食材，都有助於維護肝臟健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

