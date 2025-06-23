禿頭｜如何辨識雄性禿前兆？每周喝含糖飲品超過7次增3倍脫髮風險

最新研究顯示，每周超過7次含糖飲料攝取，可能使雄性禿風險增加3倍以上！



雄性禿患者平均每周攝取高達4293毫升含糖飲料，明顯高於頭髮正常者的2513毫升，揭示了含糖飲料與雄性禿之間存在著驚人的關聯性，這項發現為預防掉髮提供了新的方向。

相關文章：脫髮｜用指甲抓洗頭皮可致異常掉髮！盤點5大洗頭常犯錯👇👇👇

+ 13

「含糖飲料」恐影響頭髮健康

台灣皮膚科醫師柯博桓指出，研究發現，含糖飲料不僅直接影響毛囊健康，還會間接透過慢性病與焦慮等問題，對髮量造成雙重打擊。柯博桓解釋，高糖攝取會活化多元醇代謝途徑，導致毛囊能量缺乏。

此外，攝糖過量與糖尿病、高血壓等慢性病顯著相關，而這些疾病同樣是雄性禿的高風險因子。研究也指出，含糖飲料攝取頻率越高，焦慮症狀越嚴重，而焦慮同樣會加劇掉髮問題。

如何辨識「雄性禿」前兆？

柯博桓表示，研究使用BASP評估系統，幫助識別雄性禿前兆。這些前兆包括額角後退（從L型變M型）、頭頂明顯變稀（V型）、分線處變寬以及髮量整體減少。他強調，雄性禿不僅是形象問題，更是一場全身性、生活方式與心理健康交織的挑戰。

6項檢視你有沒有脫髮危機？（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：禿頭｜炎熱高溫頭皮易出問題！掌握「看、問、顧」3步驟避免脫髮

打破禿頭宿命 從調整飲食習慣開始

柯博桓強調，許多人將雄性禿視為「命運」或「遺傳」的宿命，但這項研究提醒我們，「禿不禿」其實與日常生活習慣，特別是含糖飲料的攝取頻率，更是與頭皮健康息息相關。

國際期刊《Nutrients》的最新研究顯示，每周喝含糖飲料超過7次的人，禿頭風險高出3.36倍，即便排除年齡、抽煙、教育背景等其他干擾因素，這個關聯依然成立。這意味著，透過調整飲食習慣，特別是減少含糖飲料的攝取，就有機會降低雄性禿的發生風險。

相關文章：脫髮｜5方法帶你從營養看掉髮 營養師教多吃黑色食物助保養頭髮👇👇👇

+ 11

4招幫你預防雄性禿找回自信

針對雄性禿問題，柯博桓提供多種應對策略：

- 減少含糖飲料、油炸、高糖高脂食物攝取，增加蔬菜與優質蛋白質的攝入。

- 改善生活習慣，包括增加運動量、戒煙限酒以及改善睡眠品質。

- 可加強心理健康管理，積極處理焦慮、PTSD等壓力因素。

- 尋求專業治療，從非那雄胺、米諾地爾到PRP與植髮等方法來治療。



延伸閲讀：

口乾一定是乾燥症嗎？婦人常口乾、血壓飆高查不出原因 竟是這問題

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

