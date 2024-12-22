脫髮｜生薑按摩可改善禿頭？醫生揭生髮偏方真相、4頭皮養護方式

生髮偏方好多種，到底哪個真的有效？專家指出，拿生薑直接塗抹在頭皮，並且按摩，這是沒有科學根據的。還沒催生出一根頭髮，頭皮就先受傷害！



台灣皮膚科醫師柯博桓指出，坊間出現的「治髮」偏方，從頭皮按摩到食材敷頭，五花八門，讓人眼花撩亂。舉例來說，「薑片按摩」真能促進生髮嗎？他說，許多人相信用生薑片按摩頭皮可以促進生髮，甚至直接將薑汁塗抹在頭皮上。但，這就像投資市場中的「秘傳秘訣」，聽起來很有道理，實際上卻缺乏科學實證！

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生髮要從毛囊內部環境改善做起

柯博桓說，雖然生薑確實能讓頭皮產生發熱感，但這種刺激感容易讓人誤以為正在促進毛囊生長。因為，有刺激感不等於毛囊健康。他表示，這種刺激感就像圍棋對奕中製造聲勢，並不等於真正贏得勝利。過度使用生薑反而可能造成頭皮「接觸性皮膚炎」，對毛囊健康產生不利影響。事實上，雄性禿的根本原因是DHT（雄性激素）對毛囊的影響，單純「外用」生薑並無法改變這個生理機制。

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重視實證醫學的生髮方法

與其依賴未經證實的偏方，柯博桓建議，民眾應採取實證醫學支持的頭皮養護方式，包括：

- 正確清潔頭皮。

- 使用醫師建議的生髮藥物及產品。

- 維持規律作息。

- 降低壓力。



他強調，頭皮養護就像精準的投資策略，需要具體的計畫和專業的執行，才能達到最佳效果。生髮是一個需要系統性方法的過程，單靠偏方治療難以奏效。他呼籲，民眾應該以科學化的角度來看待生髮議題，尋求專業醫師的建議與協助，才能真正改善毛髮健康，重拾自信。

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