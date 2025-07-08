健康飲食｜空腹飲茶恐影響健康？拆解晨早一杯茶藏７大風險！

許多香港人習慣早晨泡一杯熱茶，認為既暖身又提神。然而，你可曾想過，空腹飲茶可能對健康構成潛在風險？不少專家指出，清晨空腹飲茶，可能會為你的身體帶來意想不到的負面影響。本文將為你深入分析，為何空腹飲茶應當避免，並闡述可能導致的七大健康風險。



風險一：引發胃酸過多

空腹飲茶，特別是濃茶，會刺激胃部份泌大量胃酸。對於胃部較敏感的人士，容易出現胃灼熱、胃脹或胃痛等不適症狀，長期可能導致胃部疾病。

風險二：阻礙營養吸收

茶葉中含有的單寧酸（Tannins）會與身體攝取的鐵質等重要礦物質結合，形成難以吸收的物質。這意味著，即使飲食均衡，空腹飲茶仍可能影響身體對營養的吸收，長此以往或可導致缺鐵性貧血等問題。

風險三：加速身體脫水

茶，尤其是綠茶和紅茶，含有咖啡因，其具利尿作用。空腹飲茶可能加速體內水分流失，導致輕微脫水，引發口乾、注意力不集中，甚至影響腸道蠕動，導致便秘。

風險四：影響口腔健康

空腹飲茶可能為口腔細菌創造有利環境。茶葉殘留物及酸性環境會加速細菌繁殖，除了容易引發口臭，長期而言亦可能增加蛀牙及牙周病的風險。

風險五：干擾新陳代謝

空腹攝取咖啡因，會促使身體分泌更多皮質醇（Cortisol），這種壓力荷爾蒙會影響血糖水平及新陳代謝。可能引發心悸、手震、焦慮不安等症狀，影響全日精神狀態。

風險六：導致噁心不適

對部份人士而言，空腹飲茶可能引起噁心感。特別是消化系統較為脆弱者，茶葉中的某些成份可能刺激胃黏膜，導致胃部不適，甚至引發嘔吐反應。

風險七：影響睡眠品質

若於下午或傍晚仍空腹飲茶，茶葉中的咖啡因會刺激神經系統，保持清醒。這將嚴重影響夜間的睡眠品質，導致失眠，進而影響精神恢復及身體修復。

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健康飲茶建議

為確保健康同時享受飲茶樂趣，建議你遵循以下原則：

- 餐後飲用： 最好在早餐或輕食後再飲茶，例如搭配一片多士、數片餅乾或一顆熟雞蛋，以減輕對胃部的刺激。



- 選擇草本茶： 若需空腹飲用飲品，可考慮不含咖啡因的草本茶，如洋甘菊茶或薑茶，其對胃部較為溫和。



- 先補充水分： 清晨起床後，建議先飲用一杯溫水補充水分，隨後再飲茶為佳。



夏季茶飲推介

除了避免空腹飲茶，學會在不同的時期，選擇適合的茶亦很重要。炎炎夏季又到了，面對酷熱天氣，選擇合適的茶飲更能幫助消暑解渴，甚至兼顧養生。在文章的最後，我們就為讀者推薦幾款特別適合夏天飲用的茶，助你清涼度夏。

1. 綠茶： 夏季飲用綠茶能有效清熱解渴，同時具備降血脂、預防血管硬化等保健功效。



2. 白茶： 作為微發酵茶，白茶能保持茶葉的清澈與回甘，其抗氧化特性亦有助於保護心血管與內分泌系統。



3. 大麥茶： 飲用大麥茶可預防內熱、喉嚨痛和牙痛，並有健脾養胃、去油消滯、幫助消化的作用。



4. 薑茶： 由於夏季人們常進食寒涼食物，適量飲用薑茶有助於溫中和胃，調節脾胃功能。



5. 酸味茶飲： 梅子茶、山楂茶、檸檬茶等酸味茶飲，能有效生津止渴，預防過度出汗，特別適合夏季飲用。



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