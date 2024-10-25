紅茶、綠茶各富營養醫揭5重點　防中風、抗癌抗氧化哪樣更有效？

紅茶跟綠茶到底哪個更好？對此，台灣泌尿科醫師呂謹亨分析，綠茶在抗癌、抗氧化及促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其是對攝護腺健康有顯著的保護作用；紅茶則在心血管健康和改善血糖控制方面表現良好，建議可依據個人健康需求，適量飲用都能為身體帶來益處。



台灣醫師呂謹亨在臉書發文表示，紅茶和綠茶都來自茶樹，但由於製作過程不同，兩者在健康效益上也展現出各自的特點，並透過整理相關文獻，列出以下5點分析：

紅茶、綠茶哪個更好？（按圖看清👇👇👇）

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1. 抗氧化與抗炎能力：

綠茶富含兒茶素（如EGCG），有助於中和自由基，減少氧化壓力，從而降低心血管疾病、癌症等風險。此外，綠茶抗炎特性對於預防與炎症相關疾病，包括心臟病和糖尿病，具保護作用。

而紅茶兒茶素較少，抗氧化劑主要來自茶黃素和茶紅素，雖在抗氧化效力上略遜於綠茶的兒茶素，但其也對減少氧化壓力和發炎反應有幫助，特別是對於維持心血管健康與降低壞膽固醇有益。

傳統6大茶類👇👇👇︰

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2. 對心血管健康的影響：

綠茶被認為對於降低血壓和預防動脈硬化有顯著效果，主要在於兒茶素能夠改善血管內皮功能，促進血流和降低血液中的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇。

而紅茶的多酚類物質能改善血液循環、降低血壓，有助於預防心血管疾病。研究顯示，長期飲用紅茶有助於降低中風風險，尤其是心血管疾病高風險族群。

3. 攝護腺（前列腺）健康：

許多科學文獻指出，綠茶中的EGCG能抑制攝護腺癌細胞的增長，並有助於降低罹患良性攝護腺肥大風險。此外，其還能減少攝護腺發炎，從而改善排尿困難等與攝護腺肥大相關的症狀。

而紅茶對於攝護腺健康的研究相對較少，具體效果仍待更多研究確認。

3大紓壓又助眠花草茶（按圖👇👇👇）

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4. 減重與代謝調節：

多項研究表明，綠茶中的兒茶素能夠提升熱量消耗，並促進脂肪分解，有助於控制體重。

紅茶也具有一定的代謝調節功能，特別是其內含的多酚物質有助於調節血糖水平，對於糖尿病患者或血糖偏高者有潛在益處。

5. 咖啡因含量：

紅茶的咖啡因含量通常較高，有助於提升專注力和警覺性，但可能會導致一些人出現失眠或焦慮的情況。

綠茶的咖啡因含量較低，能避免過量攝取的情況，提神效果也相對溫和。但要注意的是，咖啡因的量也與茶葉浸泡的時間和泡茶方式有關，所以並不是絕對。

適合喝薑茶的3種人（按圖👇👇👇）

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總結來看，呂謹亨說，綠茶在抗癌、抗氧化及促進新陳代謝方面的研究證據較多，尤其是對攝護腺健康有顯著的保護作用；紅茶則在心血管健康和改善血糖控制方面表現良好。不過，目前人體研究比較少，大多是動物或實驗室研究，建議可依據個人健康需求，適量飲用都能為身體帶來益處。

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