牙齒健康｜牙不好小心引發這4種疾病！糖尿病患者更易罹患牙周病

許多人知道牙齒健康很重要，不只是因為牙齒影響外貌，還與咀嚼、發音、臉部發育等功能密切相關。



如果牙齒出現問題，不僅會影響進食，還可能引發口腔疾病，甚至是全身性的健康警訊。

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牙齒不好，恐引發這4大疾病

牙齒常見的問題包括蛀牙、牙結石、齒齦炎、牙周病與咬合不正等，但根據臨床研究，牙齒疾病不僅止於口腔，還可能波及以下4種全身性疾病：

一、糖尿病

牙周病是糖尿病常見的慢性併發症之一。糖尿病患者罹患牙周病的機率是一般人的2到3倍，因此牙周病被列為糖尿病的「第六種併發症」。其原因包括：

1. 高血糖導致牙齦溝液中含糖量增加，助長細菌滋生。

2. 唾液分泌減少，口腔乾燥，易成為細菌與黴菌的溫床。

3. 微血管循環不佳，影響傷口癒合及牙周組織的修復能力。



研究發現，牙周狀況不佳者，其糖化血色素指數控制困難，甚至惡化程度高出28倍。

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二、心臟疾病

牙周病與心血管疾病密切相關。當牙齦發炎時，體內C反應蛋白（CRP）濃度升高，這可能引發心臟病。此外，口腔細菌進入血液後，可能促進動脈硬化和血栓形成，增加心肌梗塞和中風的風險。

數據顯示，有牙周病者罹患心臟病的風險為一般人的 2 倍，心肌梗塞發作機率也增加 30%。

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三、肺部疾病

口腔中存在數百種細菌，包括肺炎鏈球菌、牙周病原菌、綠膿桿菌等，若免疫力低下，細菌容易經由呼吸進入肺部，導致肺炎，甚至慢性阻塞性肺病（COPD）。

四、癌症

研究指出，重度牙周病患者罹患癌症的風險比一般人高出24%。例如，與牙齦疾病相關的 Tannerella forsythia細菌，會使食道癌的罹患率提升約21%。

若牙齦創口超過兩週未癒合，或某些口腔黏膜區域長期呈現白色或紅色，應儘速就醫，排除口腔癌的可能性。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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