抗癌飲食｜癌症治療中吃什麼維持體力？自製2湯飲材料簡單營養高

癌症蟬聯台灣人10大死因之首，而癌友在病程中常會出現營養不良的狀況，進而影響疾病的預後。因此在抗癌過程中營養攝取扮演著至關重要的角色，適當飲食不僅能增強體力、減緩治療的副作用，還有助於提高生活品質。



台灣台北市立聯合醫院中興院區營養師陳鈴如提出癌症飲食指南，給癌友們參考，期望能幫助獲取足夠營養，以提升身體對抗疾病的能力。

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癌友每日熱量需求為「每公斤體重 25-35 大卡」

陳鈴如指出，體重減輕為癌友常見的營養問題，攝取足夠熱量可維持體重或減緩體重下降，避免癌友進入癌症惡病質，或是中斷治療。根據文獻指南建議，癌症病人每日熱量需求為每公斤體重25-35大卡，依個別狀況可再做適度調整。癌症飲食仍需以均衡飲食為基礎，均衡攝取六大類食物，以達所需的熱量及營養素。

然而，癌友常因疾病本身或治療副作用影響食慾，導致熱量攝取不足。此時建議可採少量多餐，每日三餐之外，應增加三次的點心，建議選擇高營養密度的食物，如：濃湯、牛油果牛奶、麥片牛奶、堅果豆漿或濃縮營養品等，可增加總攝取量。

另外，陳鈴如強調，癌友常認為罹癌後飲食應清淡少油，其實不然，低油飲食容易導致熱量攝取不足，因此提醒癌友在油質攝取上不必刻意減少，應適量選用優質植物油及堅果，部分菜餚可選擇炒或煎等烹調料理，以提高熱量的來源。

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蛋白質因食慾不佳攝取不足時 可喝豆漿、牛奶

陳鈴如說明，蛋白質為人體細胞重要成分之一，參與組織修補、建造等，癌症病人因疾病需要應增加蛋白質攝取。根據文獻指南建議，癌症病人每日蛋白質需求為每公斤體重1-1.5公克，依個別病況可再做適度調整。

她也建議癌友，選擇優質蛋白質來源，如：毛豆、黑豆、黃豆及其製品、海鮮、蛋、肉類（家禽、家畜）、乳品等。若因食慾不佳無法攝取足夠時，可選擇豆漿、牛奶或乳酪等取代部份的水分，也可添加市售蛋白粉，如此可在無形中增加蛋白質的補充。

抗氧化物質能清除體內自由基 提升免疫力

陳鈴如表示，癌細胞本身或是化療、放射治療，都會造成身體細胞的破壞，引起發炎反應並增加氧化壓力。食物中的蔬果富含維他命A、C、E、植化素等抗氧化物質，能清除體內自由基，提升免疫力。

依據台灣衛生福利部國民健康署「每日飲食指南」建議，台灣人每日應攝取蔬菜類3-5份（1份 = 可食部份重100克 = 熟食蔬菜1/2-2/3碗）、水果類2-4份（1份 = 女性拳頭大小1個 = 切塊水果8分碗-1碗）。因此建議癌友每日攝取足量多色彩的蔬果，有助於均衡攝取多元的營養素。

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食慾不佳癌友可參考「高營養密度點心食譜」

一、蘋香豆漿堅果飲（1 人份）

食材：小蘋果1顆、豆漿 240ml、核桃2顆



做法：

1. 蘋果洗淨去皮切塊（或依個人喜好帶皮，可增加植化素與纖維的攝取）。

2. 將蘋果、豆漿及核桃放入果汁機攪打均質即可。



二、南瓜雞蓉濃湯（1 人份）

食材：南瓜100克、雞胸肉40克、薯仔10克、洋蔥20克、雞蛋1/4顆、植物油1茶匙、全脂鮮奶100ml



做法：

1. 南瓜洗淨去籽切塊（可帶皮或去皮），放入電鍋蒸熟後取出壓成泥。

2. 薯仔（可帶皮或去皮）、洋蔥、雞胸肉洗淨切丁。

3. 冷鍋倒入植物油，加入洋蔥、薯仔拌炒後，再加入雞胸肉丁拌炒。

4. 倒入南瓜泥、鮮奶及適量清水攪拌煮滾後加入蛋液，再依個人口味加入少許鹽巴即可。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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