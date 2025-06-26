啤酒肚｜腹部脂肪堆積致陰莖長度縮短？40歲後性功能障礙風險大增

許多男性常誤以為自己的生理器官變短，實際上是因為腹部脂肪堆積所造成的視覺效果！



陳忠佐解釋，當腹部脂肪堆積增加，不僅造成肚子變大，還會造成視覺上的長度縮短，平均可能影響2至3厘米。

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台灣泌尿科醫師陳忠佐在Facebook發文表示「曾經你也是風雲小鮮肉，一挺就30厘米，現在低頭『咦？GG（陰莖）咧？』其實GG沒變短，是恥骨聯合前方的脂肪堆太厚，讓GG被肉給『吃』掉了！」

陳忠佐說明，當腹部脂肪堆積增加，不僅造成肚子變大，脂肪還會向下延伸至恥骨部位。由於男性生理器官的懸韌帶是從恥骨前方延伸，當該處的脂肪層愈來愈厚，就會造成視覺上的長度縮短，平均可能影響2至3厘米，嚴重者甚至會出現「隱莖」的情況。

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針對視覺長度縮短的問題，陳忠佐建議首要之務是透過飲食控制配合運動來減少脂肪堆積，這是最基本且健康的方式；若想要快速改善視覺效果，也可以考慮進行腹部抽脂手術，特別是針對恥骨前方的脂肪。

研究顯示，去除腹部脂肪後，視覺效果可能提升2至3厘米。陳忠佐提到，肥胖不只影響外觀，還會增加性功能障礙風險，包括勃起功能障礙、性慾減退以及射精困難，而在台灣40–70歲男性中，就有超過五成有性功能障礙，且40歲起，每增加10歲，盛行率就再增加10%。

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陳忠佐提醒，穩定飲食、規律運動，才能維持良好體態，防止腹部脂肪悄悄堆積，如果想要加速改善，也可以諮詢專業醫師了解抽脂的選項，找回自信與「性福感」。

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