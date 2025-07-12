男士健康｜成年後陰莖還能加長？1招視覺效果加分改善性生活品質

男性還在糾結陰莖長度嗎？醫師告訴你，這是先天就決定的，後天任何藥物都無助於「變長」。



只能說肚子脂肪多的男性，陰莖可能「看起來」短一點，實際長度有部分被脂肪遮住了。

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陰莖被脂肪擋住

根據近期一則外電報導指出，英國有統計數據顯示，2022～2024年間，男性陰莖平均長度增加了近10%。但台灣泌尿科醫師顧芳瑜並不認同。他指出，陰莖長度其實是天生的，無法透過任何藥物或注射真正「變長」。而所謂的「變大」現象，實際上是因為減重後露出了部分被脂肪掩蓋的長度，但恥骨與下腹部的脂肪即使靠瘦瘦筆也難以完全消除。

減重10公斤 仍瘦不到恥骨脂肪

顧芳瑜以他的門診患者為例。台灣年約30多歲的軟體工程師，BMI原本高達34，曾使用瘦瘦筆減重約10公斤，BMI降至28左右，但性行為仍有困難。該患者最初因反覆包皮發炎求診，進一步檢查後發現，真正的問題出在「包埋式陰莖」。患者的陰莖長度其實正常，但因恥骨附近的脂肪堆積，導致陰莖被「埋」在脂肪中，不僅影響外觀，也造成衛生問題與性生活困擾。

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恥骨脂肪堆積是包埋式陰莖主因

顧芳瑜解釋，男性陰莖的正確測量起點是從恥骨根部開始，而非從眼見的外觀判斷。當恥骨附近堆積過多脂肪時，就會將陰莖「埋」起來，形成所謂的包埋式陰莖。這種情況下，即使使用瘦瘦筆成功減重，由於恥骨脂肪無法透過一般運動或藥物有效消除，問題就會持續存在。

瘦瘦筆對恥骨脂肪效果有限

顧芳瑜進一步說明，恥骨附近的脂肪與下腹部脂肪性質不同，無法透過仰臥起坐等腹部運動減少，也不是瘦瘦筆的主要作用區域。瘦瘦筆的減重效果主要是全身性的，但對於局部脂肪，特別是恥骨區域的脂肪，效果相當有限。對於有包埋式陰莖困擾的患者，除了控制體重外，更需要針對性的專門治療。

恥骨抽脂合併包皮環切 有效改善

該名工程師患者經門診評估後，接受了包皮環切手術合併恥骨脂肪抽脂治療。顧芳瑜表示，恥骨抽脂與傳統全身抽脂不同，術後患者只需穿著特殊的疝氣褲約一個月，不需要穿著不舒適的全身塑身衣。手術後，患者的包皮發炎問題獲得解決，陰莖也恢復正常外觀，性生活品質大幅改善。

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包埋式陰莖恐致健康與性生活問題

顧芳瑜提醒，包埋式陰莖不只是外觀問題，還可能導致反覆包皮發炎、清潔不易、性交困難等健康問題。特別是天氣炎熱時，陰莖長期被脂肪包覆，容易產生搔癢、發炎等不適症狀。有些患者雖然減重成功，身材變好了，但最後卻在性生活這一哩路被卡住，必須另外接受治療。

飲食運動減重 另外評估局部抽脂治療可行性

他建議，有包埋式陰莖困擾的男性，應先透過運動、飲食控制等方式減重，必要時可搭配醫師開立的減重輔助藥物。但若恥骨脂肪問題持續存在，建議尋求專業醫師評估，是否適合搭配局部手術。

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