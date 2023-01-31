體臭｜體味重社交場合好尷尬？6種方法改善異味　止汗劑要這樣用

「你身上的味道有點重……」每每被點出時，總讓人無地自容，恨不得挖個坑把自己埋起來。明明也什麼都沒做，只是普通的生活，身體怎麼就突然發臭了呢？



沒有人願意隨意造成別人困擾，但生理構造上的正常代謝與一些小細菌的隨手之勞卻造成社交的大麻煩。體味重狐臭怎麼辦？這裡有六個日常方式可以降低臭味的殺傷力。

6種日常方法改善體味（按圖了解👇👇👇）

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發臭的公式：流汗+細菌=臭臭味

人體的汗腺被分為小汗腺及大汗腺，小汗腺分佈在全身皮膚，所以全身的皮膚都會流汗，這裡排出的汗水通常味道不重，但在接觸表皮的細菌發酵後就會聞到臭酸汗味 ; 而大汗腺又稱為頂漿腺，只分布在腋下、陰部、乳頭、耳朵等部位，而且在腋下的數量是最多的。頂漿腺從青春期開始就會分泌脂肪酸，接著透過細菌發酵後，就形成了狐臭體味。

但其實不管是大、小汗腺所分泌出來的脂肪酸、汗水，原本都是無菌且無味的，可是在接觸來自皮膚表面的細菌，被分解後就會形成的令人害怕的異味了。

造成體味的潛藏疾病（按圖了解👇👇👇）

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臭味不要來！6種日常改善方法

面對臭味敵人，回頭仔細檢視發臭公式便能知道能從兩個變項進行控制，也就是「流汗」與「細菌」。但除了動手術移除大汗腺以外，人無法說不流汗就不流汗。因此在流汗時適時以外物協助，移除或減少含有脂肪酸的汗水便能降低發臭的機率。而適時使用抗菌產品也有助移除皮膚上的細菌，讓流出的汗水不會快速發臭。

1. 局部抗菌：可用抗屑洗髮精局部清潔腋下，停留3-5分鐘後再用清水沖洗掉。

2. 刮除腋毛：刮除腋毛，減少汗水、細菌附著，亦可減輕異味產生。

3. 濕紙巾擦拭：對酒精無過敏者，用含酒精的濕紙巾輕擦拭腋下，以保持腋下清潔乾爽。

4. 善用止汗劑：通常建議是在睡前使用，睡覺時也應該要保持涼爽通風，這樣成分可以維持在皮膚上達到6-8小時，然後隔天早上再洗掉，若是出門前才使用效果其實並不好，至少在出門前1小時就要塗上。

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5. 禁吃刺激性辛辣食物：洋蔥、大蒜、辣椒、胡椒，臭豆腐及過油、肉類食物要盡量少吃。

6. 穿棉質、透氣的衣物：可以幫助吸汗。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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