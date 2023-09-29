體臭｜男人40歲便出現老人味？醫生揭5部位易藏臭味2招降低體味

「老人味」幾歲會出現？台灣泌尿科名醫顧芳瑜提醒：40歲以後可能就開始有老人臭，他點名2部位最容易散發異味，包括腋窩和腳底，如果再加上解尿時不小心滴到飄尿騷味，恐怕更糟！



台灣皮膚科名醫趙昭明提醒，5個部位易累積氧化臭味的脂肪酸，但是防老人臭不是拼命洗就好，相反的，要溫柔清潔，以免油脂去除太乾淨，分泌更多、更臭啦！

年輕人身上有「老人味」？（按圖了解👇👇👇）

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年過中年體味變好重 自信打擊！

顧芳瑜在《顧芳瑜泌尿科診所》提到，很多人年過中年都會注意到體味不同於年輕時期，他認為這是正常的生理現象，因為隨年齡老化，皮膚皮脂腺分泌物中的不飽和脂肪酸Omega-7含量增加，同時抗氧化能力下降，導致這些脂肪酸容易被氧化，並分解成揮發性物質「2-壬烯醛」（2-nonenal），而這個物質好發於40歲後的族群，使人產生較重的體味，只是可能對個人的自信和社交生活產生影響。

泌尿名醫說：腋窩、腳底味、尿騷味最要不得

顧芳瑜說，老人味通常被形容為混合油脂、微量啤酒發酵味，一般會從腋窩或足底飄出，若有排尿、漏尿的困擾，有時也會合併尿騷味，造成社交或行為上的困擾與不便，有些長輩會因此不願意出門，進而引起抑鬱情況發生。

他建議要解決老人味，男人年輕時就要處理包皮問題，並從治療排尿困擾、改善衛生習慣、選擇透氣性良好衣物、使用適當衛生產品等著手，也提醒要增加水分攝取排除體內的毒素。避免吃辛辣、肉類等易刺激皮脂分泌的食物。

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皮膚科名醫說：5大部位最易積老人味

趙昭明表示，老人臭被稱為「加齡臭」，也就表示這種體味會隨著年齡的增長而產生。加齡臭通常帶著一種「放太久」的油臭味，所以身體油脂分泌旺盛的地方都有可能會產生體味，像是額頭、鼻頭、耳朵後方、胸背部等。其他地方包括皮膚皺摺處如鼠蹊部，也是體味容易累積不易散去的地方。他提醒，很多長輩懶得洗頭，或洗頭沒有洗耳朵、耳背，油脂黏緊緊還是會飄臭味。

趙昭明說，很多老人家本身有慢性病，除了皮膚油脂以外，吃了很多藥會透過皮脂和汗水和皮膚角質混雜在一起，而皮脂分泌的2­壬烯醛被細菌或微生物分解，即使沒有流汗，身上也會帶著臭味。

多喝水可沖淡、降低體味

趙昭明建議要降低體味，首先要記得多喝水，很多年長者因為怕一直跑廁所而不愛喝水，但如此一來反而讓臟腑和皮膚新陳代謝變差產生的臭味更濃縮，多喝水可增加代謝力而且讓身體飄出來的藥味變淡。另外要勤洗澡、洗頭，避免沒正常脫落的角質夾著油臭味。

但是提醒2點：

1. 洗澡時不要用肥皂過度清洗皮膚，過度洗去皮脂會導致皮膚乾澀而引起更多的油脂分泌。

2. 洗澡水水溫不要太高，水溫太高造成皮脂過度去除，也會增加皮脂分泌，出現油氧化的臭味。



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趙昭明說，洗澡時最好是擠出沐浴乳或用香皂打出來的泡泡拿來清潔，而不是直接把沐浴乳塗在皮膚上，才能不刺激、溫和地帶走皮脂。還有，年長者衣服不要穿太多，體溫高容易讓身體味道變重。並且建議多吃抗氧化食物，像多吃蔬菜、水果，可以減少皮脂過度氧化，真的可以讓體味變淡哦！

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