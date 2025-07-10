腎結石｜多喝水就不會腎結石？4點正確補水護腎臟避免1錯誤行為

台灣一名35歲的上班族近期感到腰部劇痛，還痛到冒冷汗、無法站立，緊急就醫後發現竟長了5mm的腎結石。患者不解自己一天至少喝2公升的水，怎麼還會得腎結石？



台灣三重宏仁醫院泌尿科曲元正主任指出，「有喝水就不會得腎結石」這個觀念不完全正確，喝水的「方式」其實比「總量」更重要。根據臨床研究，超過70%的腎結石患者，每天的飲水量並不算少，仍無法有效預防結石形成。

補水要注意4點（點擊下圖看清！👇👇👇）

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醫說明為何會腎結石 一次性大量飲水有1後果

台灣曲元正醫師解釋，腎臟主要負責透過尿液排出體內多餘的鈣、草酸和尿酸等可能形成結石的物質。水分若攝取不足，尿液的濃度會升高，使這些礦物質更容易在腎臟內結晶，逐漸形成腎結石。如果一次性大量飲水，腎臟會快速排出多餘水分，尿液雖然短暫被稀釋，隨後又回到濃縮狀態，也就無法有效預防結石。

補水要注意4點 喝咖啡或茶不算喝水！

台灣曲元正醫師表示，水分攝取的頻率與均衡程度非常重要，要讓喝下去的水可以真正保護腎臟、預防結石，民眾應掌握正確的補水方式：

1. 少量多次補充，小口慢喝：

每日的飲水量可以按照體重×30c.c.計算，例如50公斤的人每天應喝至少1,500c.c.。若運動量大、容易流汗或長時間待在冷氣房，則建議提高到體重×40c.c.。水分補充應該均勻分配，建議每30至60分鐘喝200至300c.c.（相當於半瓶便利店的600c.c.瓶裝飲用水），讓腎臟持續代謝，尿液也不會過度濃縮。

▼腎結石症狀：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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2. 不要等口渴才喝水，也不要一次猛灌：

當感到口渴時，身體其實已經缺水2至3小時，此時尿液濃縮，腎臟的負擔也增加。人體20分鐘內最多只能吸收約200c.c.的水分。如果一次性猛灌500-1000c.c.，多餘的水被迅速代謝，無法進入細胞發揮作用，也無法真正稀釋尿液。補水應小口慢喝，讓身體逐步吸收，如果一整天外出，建議隨身攜帶350c.c.的小水瓶，定時補充水分。

3. 觀察排尿頻率：

排尿次數是判斷水分攝取是否適量的關鍵指標。成人每天應排尿4至7次，平均每2至3小時上一次廁所，表示腎臟的過濾功能正常，水分攝取適量。如果一天排尿少於4次，代表水分攝取不足，尿液過於濃縮，腎結石風險增加。

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4. 喝茶、咖啡要額外補水：

喝台式飲品、咖啡、茶等飲料不算是補充水分，其中的咖啡因與糖分會影響鈣的吸收，提高尿液中的鈣質濃度，間接增加腎結石的風險。每喝一杯含咖啡因或高糖的飲品，建議額外補充300c.c.的白開水（約半瓶便利店一般瓶裝礦泉水的水量），平衡水分流失、助腎臟代謝。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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