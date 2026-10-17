腎功能退化會引發睡眠問題？醫揭5大病徵：夜間抽筋/尿頻須檢查等

睡眠品質差，不一定只是壓力或失眠惹的禍。台灣腎臟科醫師洪永祥指出，腎功能退化時，身體會在夜間出現五項關鍵症狀，包括夜間抽筋、頻尿、需墊高枕頭才能入睡、晨起臉部浮腫，以及睡醒仍極度疲憊，若誤以為只是過勞，恐錯失黃金治療期。



夜間反覆抽筋卻補鈣無效，洪永祥指出，癥結點可能出在腎臟而非鈣質攝取不足。腎功能下降後，磷酸鹽排泄能力減弱，血磷濃度隨之攀升，過量血磷與血鈣結合後引發低血鈣症。在「高磷低鈣」及尿毒素持續刺激神經肌肉的雙重作用下，夜間血液循環趨緩、體溫下降，小腿肌肉便容易發生抽筋。

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一晚如廁超過兩次即屬夜間頻尿，洪永祥說明，腎小管功能退化後尿液濃縮能力大幅降低，是主要原因之一。此外，早期腎臟病患者常見下肢水腫，白天直立時水分積聚於下半身，平躺後液體重新回流至血液循環，腎臟隨即製造尿液，這正是睡前未大量飲水、半夜卻仍頻繁起床如廁的生理原因。

習慣墊兩、三個枕頭才能入睡，甚至睡到一半胸悶、如溺水般被憋醒，洪永祥強調這屬於「端坐呼吸」或「夜間陣發性呼吸困難」，是極為危險的夜間症狀，務必立即就醫。他說明，腎功能嚴重衰退時，體內多餘水分無法順利排出，平躺後大量液體瞬間回流至心臟與肺部，引發急性肺水腫，患者須坐起或墊高頭部才能喘息，通常代表腎功能已進入中晚期，或合併心臟衰竭。

晨起眼皮與臉部浮腫若持續至下午仍未消退，或每日反覆出現，洪永祥表示應提高警覺。腎小球發炎或受損後，血液中的白蛋白會持續滲漏至尿液形成蛋白尿，白蛋白減少導致水分無法留存於血管內，轉而滲入組織間隙；由於眼皮周圍皮膚與組織結構最為疏鬆，水分最容易在此蓄積，臉部浮腫因此成為腎小球受損的早期外顯徵兆。

洪永祥進一步指出，睡眠充足後仍感嚴重疲憊，同樣可能源於腎功能衰退。代謝廢物在血液中持續累積形成尿毒症後，高濃度尿毒素干擾大腦神經系統、破壞深層睡眠結構；腎臟分泌紅血球生成素的能力同步下降，引發腎因性貧血，使患者長期陷入疲憊不堪的狀態。洪永祥呼籲，若符合上述任一症狀，應盡快安排腎功能相關檢查，切勿拖延。

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