45歲男體檢驗出蛋白尿等於腎病？醫生提醒別恐慌　小便有泡原因多

45歲的張先生健康檢查中發現尿液檢查呈現「蛋白尿」，檢驗單上同時提示「腎臟功能疑似異常」，讓他擔心腎臟可能出現問題。



經台灣臺中榮總嘉義分院家庭醫學科醫師白元懿診斷後，初步評估腎功能並未明顯惡化，並安排進一步檢驗與追蹤，以確認蛋白尿是否持續存在，同時全面檢視腎臟健康狀態，後續篩檢結果顯示腎功能正常。白元懿醫師解釋，蛋白尿雖不等於腎臟壞掉，卻是提醒民眾重視腎臟健康的重要警訊。

劇烈運動、發燒、脫水 皆可能暫時性「良性蛋白尿」

白元懿醫師表示，腎臟的腎絲球就像「濾水器」，能將血液中的廢物過濾出去，同時保留有用物質如蛋白質。正常情況下，尿液中幾乎檢測不到蛋白質，但若腎絲球或腎小管功能異常，就可能出現蛋白尿，不過，並非所有蛋白尿都代表腎臟病變，例如劇烈運動、發燒、急性疾病或脫水等，都可能造成暫時性的「良性蛋白尿」，在休息或補水後即可改善，不會造成長期損害。

「小便有泡泡」腎臟異常？醫：藉專業檢驗才正確判斷

白元懿醫師進一步說明，根據台灣國健署資料，臺灣20歲以上成人約每8人就有1人罹患慢性腎臟病，盛行率超過12%，且超過九成早期患者並不自知。但民眾常以「小便有泡泡」判斷腎臟異常，事實上泡泡也可能因尿液濃縮、排尿速度快或馬桶清潔劑殘留造成，並非都是蛋白尿，因此，仍需透過專業檢驗才能正確判斷。

檢查出蛋白尿不必恐慌 檢驗與追蹤是關鍵

白元懿醫師提醒：「面對蛋白尿不必過度恐慌，關鍵在於正確檢驗與持續追蹤。」臨床上，蛋白尿是判斷腎臟損傷的重要指標之一，若持續存在或伴隨腎功能下降，就需高度懷疑慢性腎臟病，常見危險因子包括糖尿病、高血壓、長期使用止痛藥、腎臟炎或家族病史等。

若檢查顯示有蛋白尿，應至門診追蹤確認；若確診腎臟功能受損，則需積極控制血壓、血糖、血脂，並養成良好生活習慣，包括減少鹽分、戒煙、規律運動，並避免長期自行服用止痛藥或偏方藥物。

