年僅20就患尿毒症 男子需終身洗腎 醫生嘆：身體早發出求救訊號

年輕就是本錢？不少年輕人仗著自己身體好，往往忽視了一些微細的健康警號。近日，內地一名年僅20歲的男子因身體不適求醫，竟被確診為尿毒症（末期腎衰竭），餘生可能都需要依賴洗腎（透析）維持生命。醫生遺憾表示，其實患者早在一年前身體已發出多個「求救訊號」，若能及早發現，結局或許會截然不同。



以為只是「小毛病」 拖延一年終釀大禍

綜合內媒報道，該名20歲男子小關（化名）是一名勤奮的「打工仔」，平日一心只想著努力賺錢，卻忽略了自身的健康管理。早在一年前，他已發現身體出現異樣，例如雙腿莫名出現腫脹感、小便後馬桶內浮現大量泡沫等。

然而，由於他本身患有高血壓，便主觀地認為這些只是血壓波動引起的「小毛病」，未有放在心上，亦沒有求醫。直到三個月前，小關的症狀急劇惡化，雙腿腫脹加劇，整日頭暈腦脹，即使休息也無法緩解。直至最近，他出現呼吸困難、心慌、噁心嘔吐等嚴重症狀，才被迫前往醫院檢查。

檢查結果令人震驚：尿毒症。

接診的腎內科醫生表示惋惜：「如果他能早一年來醫院確診治療，病情或許能受控，不至於發展到這個地步。」現時，正值花樣年華的小關不得不面對每週進行洗腎的殘酷現實。

腎臟是「啞巴器官」 留意5大無痛求救訊號

腎臟是出名的「啞巴器官」，因為它內部沒有痛覺神經分佈，所以早期的腎臟病變往往不痛不癢，極容易被忽視。當身體出現以下5種徵狀時，很可能是腎臟正在向你求救：

一. 異常水腫（按壓有凹陷）



當腎功能受損，水分和鈉無法正常排出，會引致「水鈉瀦留」，通俗地說就是人體循環內水和鈉鹽過多，導致高血壓出現。常見表現為早上起床時眼皮、面部水腫，或雙腳水腫。若用手指按壓腫脹處出現凹陷且難以回彈，必須提高警覺。

二. 小便異常（泡泡尿、尿色變）



若小便表面漂浮著一層細小且久不消散的泡沫，可能是蛋白尿的徵兆。此外，正常尿液應為淡黃色澄清狀，若尿液變成像「洗肉水」、濃茶色或醬油色，亦應立即就醫。

三. 夜尿頻密



無論尿量異常增多或減少都需注意。一般人夜間睡眠時甚少排尿，若發現自己每晚起夜次數超過3次，特別是年輕人，這可能是腎臟濃縮功能受損的早期信號。

四. 年輕高血壓



腎臟受損會導致體內液體積聚，引致繼發性高血壓。若40歲以下人士，在無家族病史的情況下出現高血壓，建議前往檢查腎臟，排除「腎性高血壓」的可能。

五. 腸胃不適（噁心嘔吐）



這是一個容易被誤診的症狀。慢性腎衰竭會導致毒素在體內堆積，刺激胃腸道黏膜，引起食慾不振、噁心、嘔吐等類似腸胃炎的反應。

8個生活壞習慣 正在悄悄損害你的腎

除了遺傳因素，現代人的生活方式是導致腎病年輕化的主因。以下8個常見的壞習慣，正在不知不覺間損害你的腎臟：

1. 長期捱夜：干擾腎臟休息與排毒，導致免疫力混亂。



2. 習慣忍尿：尿液長期滯留膀胱，易引發尿道炎，細菌甚至會逆流傷腎。



3. 飲食重口味（高鹽）：香港人經常外出食飯或者叫外賣，攝入過量鹽分會加重腎臟過濾負擔，亦會推高血壓。



4.飲水過少：尿量減少會令毒素濃度增加，容易誘發腎結石。



5. 亂食止痛藥：濫用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）或來歷不明的中藥，具有腎毒性風險。



6. 暴飲暴食：攝取過量蛋白質會產生大量代謝廢物；飲酒過量則易引致高尿酸，誘發痛風及腎病。



7. 睡前劇烈運動：可能令血壓升高及代謝廢物增加，影響腎臟血流。



8. 長期過度勞累：身體處於應激狀態，會降低免疫力，增加感染風險。



醫生提醒： 腎病並非老年人專利，年輕人應保持健康的生活作息，定期進行身體檢查（如驗尿、驗血），一旦發現上述異常訊號，切勿諱疾忌醫，以免錯過黃金治療期。

