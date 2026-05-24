腎臟健康｜早起眼皮腫晚間腳踝腫恐是腎病？醫揭4招免洗腎守則

人若持續1~2週出現早晨眼皮浮腫、晚間腳踝腫脹等現象，應提高警覺儘速就醫檢查。台灣花蓮慈濟醫院內科部副主任暨腎臟科醫師王智賢提醒，水腫可能是腎臟功能異常的警訊，體液滯留的成因包括代謝問題或腎臟功能出現障礙。



台灣面臨嚴峻的腎病挑戰，洗腎盛行率位居全球之冠。在約200萬名腎病病友當中，僅有3.5%的患者知道自己罹患疾病。王智賢強調，慢性腎臟病初期往往沒有明顯症狀，若未妥善控制病情，恐怕會惡化至末期腎臟病階段，屆時就必須依賴洗腎維持生命。

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關於病理性水腫的成因，王智賢舉例說明，心臟衰竭、腎功能不佳、肝硬化、內分泌異常，以及血管循環障礙等疾病，都可能導致水腫症狀。他表示，排除疾病因素後，一般人每天的體重波動範圍通常在0.5至2公斤之間，這些變化受到飲水量、排尿、排便、食物攝取、鈉攝取、運動，甚至衣物重量等因素影響，女性還會受到生理周期的影響。

針對腎臟保健，王智賢分享4大護腎守則。首先是控制疾病，包括血糖、血壓和其他慢性病。其次是聰明飲食，他提醒高鈉飲食會導致身體保留更多水分，進而增加體重，建議配合營養諮詢以更有效管理體重。第三是維持健康體態，建議半年減重5%至10%，每週減0.5至1公斤最為理想。

王智賢認為，適度運動是維持健康體態與腎臟功能不可或缺的一環，運動不僅是放鬆、養生的方式，更是護腎的重要行動。不過他建議，在進行運動前應先評估心肺耐力、肌力與風險等條件。若有胸痛、心悸、水腫、呼吸困難、暈眩等症狀，應先諮詢醫師後，再安排適合的運動處方。

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