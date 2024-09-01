防曬飲食｜夏天太陽毒辣臉上容易長斑！9防曬食物補充美白營養素

有沒有覺得這個夏天的太陽特別毒，感覺臉上容易長斑或產生各種色差？營養師條列9種防曬食物清單，朝白、富、美目標努力！也自我檢視哪一樣還沒吃夠，趕緊補吃起來。



台灣營養師高敏敏說，皮膚代謝周期大約28天，如果真的被曬黑了，也不用緊張，繼續做防曬、多補充幫助美白的營養素，皮膚代謝過後，就會慢慢復原。

9種防曬食物（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

+ 7

1. 番茄

豐富茄紅素可抵抗紫外線、減少曬傷的機率。維他命C也可以抑制酪胺酸酶的活性，減少黑色素生成。

2. 西瓜

富含茄紅素、維他命C，有效幫助對抗紫外線。

3. 紅心番石榴

維他命C之王，每100克就含有214. 4毫克的維他命C，可以有效對抗紫外線、幫助抗氧化，預防自由基傷害。

相關文章：護膚｜曬傷不只脫皮要遠離紫外線！曬傷後3步驟紓緩肌膚泛紅發炎👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

4. 莓果

例如藍莓、士多啤梨、桑椹都富含花青素，不僅可以抵抗紫外線傷害，還有美白效果。花青素還有抗氧化、抗癌的功效。

5. 紅蘿蔔

豐富的β-胡蘿蔔素轉化為維他命A之後，可防止皮膚曬後變粗糙，也是維持夜間視力的關鍵營養素。

6. 綠茶

茶多酚阻擋紫外線，可抑制黑色素形成，也有抗氧化、清除人體自由基的功效。

5個曬傷謬誤別再犯！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 6

相關文章：腦退化｜身體怎告訴你有失智症風險？得病前2年或現便秘等10徵兆

7. 堅果

豐富維他命E，可減少皺紋、細紋，維持肌膚彈性，也有防止曬傷的功效。

8. 三文魚

Omega-3可減少紫外線引起的皮膚傷害，降低皮膚老化、敏感、乾燥等狀況。

9. 黃豆製品

異黃酮有抗氧化效果，減少紫外線傷害。也可以刺激膠原蛋白、透明質酸增生，使皮膚維持彈性。

防曬策略除了內服──吃防曬食物並不夠，高敏敏提醒出門不要怕麻煩，要先擦防曬乳液、盡量撐傘，雙管齊下，才能全方位保護皮膚。

延伸閲讀：

多吃柑橘、胡蘿蔔幫你抗氧化、防曬黑！醫授3祕訣輕鬆找回牛奶肌

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」