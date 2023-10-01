維他命D｜促新陳代謝鈣吸收維他命D3大功能　3類食物防骨痛肌無力

受新冠肺炎的影響，「維他命D」的討論度也愈來愈高。



有台灣醫師在粉絲專頁直接點名維他命D對人體的3大功能，有幫助新陳代謝、促進鈣的吸收、增強免疫系統等，但也提醒，每日攝取有上限，吃多了補不進，以及哪些食物有豐富含量，老人、孕婦、青少年更要補。

維他命D不足有哪些症狀？哪些族群較需要補充？（按圖看清👇👇👇）

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維他命D不足有哪些症狀？

台灣新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，如果維他命D攝取不足，會產生身體許多問題，如：

1. 疲倦想睡

2. 骨骼疼痛

3. 肌肉無力

4. 情緒低落

5. 免疫系統功能下降

6. 容易感到焦慮



哪些族群較需要補充？

透過日曬、飲食一般人也可獲得足夠的維他命D，反而是「3大族群」須留意維他命D不足問題。張瑜芹表示，像是兒童、青少年也要補足維他命D，確保骨骼與牙齒的發育；孕婦及哺乳中的媽媽，常常缺乏日照，更需要多攝取維他命D，維持自己跟寶寶的骨骼健康；最後，老人補充維他命D則是為了預防骨質疏鬆、免疫力下降。

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維他命D食物有哪些？

1. 菇類：黑木耳、舞菇、口蘑菇、冬菇。

2. 魚類：秋刀魚、三文魚、吳郭魚。

3. 蛋奶類：牛奶、蛋黃。



每日吃多少才夠？

張瑜芹表示，根據台灣「國人膳食營養素參考攝取量」第8版，維他命D的建議攝取量，參考如下：

1歲以下：建議攝取10微克（400IU）；上限攝取25微克（1000IU）。

1～50歲：建議攝取10微克（400IU）；上限攝取50微克（2000IU）。

51歲以上：建議攝取15微克（600IU）；上限攝取50微克（2000IU）。

懷孕期、哺乳期：建議攝取10微克（400IU）；上限攝取50微克（2000IU）。



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什麼時機吃更好？

怎麼吃好吸收？張瑜芹分享，維他命D基本上不會和其他食物產生相互作用，但由於維他命D屬於脂溶性營養素，若想透過保健品補充，可以於飯後食用，效果較佳。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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