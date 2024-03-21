腳抽筋丨半夜抽筋怎麼辦？醫揭9大原因造成、教5招預防半夜抽筋

你有半夜腳抽筋的經驗嗎？台灣一名阿伯常常半夜睡到一半，就會突然小腿抽筋到痛醒，讓他睡得不安穩、早上精神很不好。根據醫師臨床觀察發現，不少長輩特別容易有半夜腳抽筋的困擾，該如何改善？



收治個案的台灣義大醫院預防醫學科科主任洪暐傑指出，問診發現該患者，每天站在夜市工作長達十幾個小時，休息日又去爬山，且每天喝水又喝得少，建議工作時找時間坐著、每天喝足夠的水，半夜腳抽筋發作的比例，也慢慢從一星期2次，變成一個月1次。

9大原因造成半夜抽筋（按圖看清👇👇👇）

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60歲以上容易半夜抽筋

洪暐傑表示，半夜抽筋常發生的部位是小腿，半夜抽筋是非常常見的狀況。根據文獻統計，60歲以上的人，大約每2個月就發生一次半夜抽筋；50歲以上的人至少有發生過一次半夜抽筋；懷孕的人大約有40％會發生半夜抽筋，孩子也都有大約7％曾經發生過半夜抽筋。

9大原因造成半夜抽筋

1. 肌肉使用過度

激烈運動、站太久，以及肌肉負擔過度，如搬東西、抬東西等，都會造成肌肉使用過度。

2. 血液循環不好

包含：慢性病患、心血管疾病、周邊動脈阻塞性疾病，因血管品質不佳容易血液循環不好。

3. 脫水

脫水容易造成肌肉無力及抽筋，發生半夜抽筋的狀況也越常見。

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4. 神經不正常放電

患有神經系統的疾病可能導致抽筋容易發生，例如：腦血管疾病、柏金遜症、椎間盤突出症、坐骨神經痛。

5. 藥物副作用

像是利尿劑、類固醇、抑鬱症藥物等，都會引起抽筋的副作用。

6. 懷孕

懷孕因體重增加及荷爾蒙改變，可能造成血液循環較不佳，容易發生抽筋。

睡前4個小動作改善夜晚腳冷抽筋問題（按圖看清👇👇👇）

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7. 電解質異常

體內鎂、鈣、鉀等電解質不平衡，可能造成神經電位的傳導問題，而產生抽筋的狀況。

8. 喝酒

代謝酒精需要消耗大量維他命，可能因維他命不足導致抽筋。

9. 壓力太大

生活壓力太大容易導致肌肉過度緊繃，進而肌肉不自主收縮，都可能會引發抽筋。

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5招預防半夜抽筋

1. 規律運動

運動不要大小餐，久久沒動突然激烈運動就不太適合。

2. 補充足夠水分

一般來說，沒有特殊疾病情況，成人每天補充的水分是體重X30，像是60公斤的人，每天喝1800c.c.的水。

3. 不要讓肌肉使用過度

肌肉使用過度會增加負擔，容易半夜抽筋，適度運動很重要。

4. 均衡營養

攝取重要的營養素，像是維他命D、維他命B12、鉀、鈣、鎂等等。

5. 控制慢性病

慢性病控制良好，可避免血管品質變差。

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冬天容易腳抽筋 睡前3招預防

洪暐傑表示，秋冬季節的氣溫低，血液循環不佳容易導致肌肉緊繃，確實也容易造成腳抽筋，建議睡前可以泡腳、拉筋或做腿部伸展，幫助肌肉放鬆，也能降低腳抽筋的機率。

洪暐傑補充，抽筋大多不須用藥治療，若是症狀嚴重，明顯影響生活品質，醫師可開立肌肉鬆弛劑等藥物，幫助改善症狀。

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