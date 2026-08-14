不煙不酒男確診肝癌！3大警告全錯過　腳部現這3變化恐是肝臟求救

肝臟向來被醫界稱為「沉默器官」，當出現明顯腹痛或黃疸時，往往已錯過最佳治療時機。一名剛退休的58歲男子，平時生活規律、無吸煙飲酒習慣，卻在例行體檢中驚覺罹患原發性肝癌。醫生詳細詢問病史後指出，其實患者的「腳部」在過去大半年間已連續發出3次求救訊號，可惜均被當成普通老化或疲勞而忽視，結果錯過了最佳治療時機。



肝癌｜40歲台男長期打嗝 檢查驚揭晚期肝癌 打嗝成因竟是「這」！

一名剛退休的58歲男子，平時生活規律、無吸煙飲酒習慣，卻在例行體檢中驚覺罹患原發性肝癌。（AI生成圖片）

58歲男子將肝癌訊號當皮膚病 錯失治療黃金期

據搜狐網報道，居於無錫的58歲周先生剛退休兩年，平日生活規律且無吸煙及飲酒習慣。直至三個月前，他突然覺得腳底板異常乾癢，但無水泡或脫皮，便自行塗抹止癢藥膏無效，以為僅是皮膚乾燥，故此沒有理會。周先生其後又出現腳踝對稱性水腫，每天下午襪子都會勒出深印，按下去出現明顯凹坑，他以為是照顧孫兒行走過多所致，便以熱水泡腳紓緩。直至兩個月前，他發現腳底板顏色逐漸發暗，並出現針尖大小的微紅點，再次誤以為是老年斑而不作處理。

周先生早前進行退休體檢，經接受超聲波及顯影電腦掃描檢查，才查出他已患上原發性肝癌。由於肝臟缺乏痛覺神經，早期病變極易被誤判，周先生因無視足部3個微小的「求救訊號」，因而錯失了最佳治療時機。

身體出現了三次警告都被忽略，直到單位組織退休體檢，經超聲波及增強電腦掃描（CT），才被正式確診為原發性肝癌。（AI生成圖片）

肝臟缺痛覺神經 遠端器官率先顯露蛛絲馬跡

主診醫生坦言，周先生腳上出現的「莫名發癢、腳踝水腫、腳掌發暗紅點」，正是肝臟功能衰退的典型遠端徵兆。臨床醫學專家指出，慢性乙型肝炎或肝硬化患者以及潛在肝病人群，應特別留意以下腳部的三大異常警號：

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1.無皮疹的頑固性腳癢（膽汁酸淤積）

普通腳氣通常伴隨水泡、脫皮或異味，藥膏治療效果明顯。若出現無皮疹的乾癢，且夜間加重、使用止癢藥無效並持續超過兩周，極可能是肝功能下降導致膽紅素代謝異常。膽汁酸堆積於體內並隨血液循環刺激皮膚末梢神經，引致異常瘙癢。

2.凹陷性腳踝水腫（白蛋白合成不足）

肝臟是人體合成白蛋白（Albumin）的主要器官。當肝功能受損，白蛋白合成量大幅下降，導致血漿膠體滲透壓降低，水分滲入組織間隙。香港衛生防護中心資料指出，肝源性水腫多由腳踝開始對稱出現，早輕晚重，單純休息或泡腳無法徹底消退。

3.腳掌顏色發暗及蜘蛛痣紅點（代謝與血管異常）

若短期內腳底皮膚顏色突然變得暗沉，或出現按壓後短暫退色的針尖狀小紅點（類似蜘蛛痣），往往與肝臟對雌激素及毒素的分解代謝能力下降、導致微血管擴張有關，絕非單純的老年斑。