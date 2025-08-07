肝癌｜近半患者發現已是中晚期！病人仍有治療希望？

香港作為國際大都會，擁有先進的醫療技術，但肝癌卻如同潛伏的暗流，每年奪去近1,500條生命，穩坐香港致命癌症的前三名。



肝癌因其早期症狀模糊，被稱為「沉默的殺手」，近半患者確診時已錯失治療的最佳時機。幸好，隨著醫學科技突破、治療手段不斷推陳出新，為中晚期患者點亮希望。本文有幸請到內科腫瘤專科醫生林炎坤醫生，為大家解構肝癌的可怕之處、以及中晚期患者面對肝癌有何治療方案。

香港的肝癌現狀

林醫生表示，根據香港癌症資料統計中心2022年的數字顯示，肝癌是香港最常見癌症的第五位，在過去10年間，以發病數字而言，平均每年都會有超過1,500宗肝癌新症個案出現。不過，相對於發病率，更為可怕的是極高的死亡率，肝癌為本地致命癌症前三甲，光是一年就奪去近1,500條寶貴生命。

為何肝癌患者的死亡率會居高不下？ 只因錯過「治療黃金期」！

肝臟是人體最大的內臟器官，且具有驚人的代償能力（即使部份肝臟受損，剩餘部份仍能維持基本功能）。林醫生解釋，腫瘤最初開始生長時，如果位置沒有直接影響到膽管的分泌或侵蝕到血管，腫瘤甚至大於數厘米，都可能不會出現任何症狀，直到病情不幸發展到中後期，影響到肝臟本身的功能，才出現明顯病徵，而這往往導致病人未能及時注意及發現癌症，錯過了最佳的治療時間。

肝癌的成因是什麼？ 中晚期又會出現什麼症狀？

林醫生指，過去肝癌的成因大多由肝炎導致，其中又以乙型肝炎和丙型肝炎最為常見。但隨著病毒性肝炎治療的醫學發展，現有抗病毒藥物可有效控制乙型肝炎毒複製並治癒丙型肝炎，而且香港自實施新生兒乙型肝炎疫苗計劃後，更有效地減少乙型肝炎的新發病例，這些都可減少肝癌的發生。不過，近年來由脂肪肝所導致的肝癌個案卻愈來愈多。

在肝癌發展初期，患者身上通常不會出現明顯症狀，所以通常只有在身體檢查時才能發現。林醫生表示，若肝癌已發展至中晚期，患者身上就可能出現消化系統症狀（如食慾不振、體重驟降、噁心、腹脹）、腹部不適（如右上腹隱痛、腹部腫塊）、全身性症狀（如異常疲勞、貧血）及黃疸等。

肝癌發現已是中晚期 病人仍有治療希望？

林醫生指，肝癌的治療方案取決於腫瘤的期數。

除了AJCC（美國癌症聯合委員會）肝癌分期系統，基於TNM分類，臨床上比較常用的還有2022年巴塞隆拿肝癌分期系統（BCLC），將肝癌患者分為五個階段，根據腫瘤特徵、肝功能、美國東部腫瘤協作組（ECOG）患者體能狀態（PS）、血管侵襲及肝外擴散進行分類。以下是簡要總結：

0期（極早期）： 單一腫瘤≤2厘米，肝功能保留，ECOG PS 0。

A期（早期）： 最多3個結節，均≤3厘米，肝功能保留，ECOG PS 0。

B期（中期）： 多結節腫瘤，肝功能保留，ECOG PS 0。

C期（晚期）： 有門靜脈侵襲或肝外擴散，肝功能保留，ECOG PS 1–2。

D期（終末期）： 任何腫瘤負荷，ECOG PS 3–4，或明顯失代償的終末期肝功能障礙。

若肝癌尚未遠處轉移，可考慮使用以下局部的治療方案，舉例如：

1. 射頻消融治療



透過超音波導引，將電極針穿刺至腫瘤處，以高頻電流產生高溫，直接「燒死」癌細胞。

2. 經皮酒精注射



在影像引導下，將高濃度乙醇（酒精）注射至腫瘤內，使癌細胞脫水、蛋白質變性壞死。

3. 高強度聚焦超聲波治療（high-intensity focused ultrasound，HIFU）



利用超聲波聚焦產生高溫，非侵入性破壞深層腫瘤，避免開刀或穿刺風險。

4. 肝動脈化療栓塞（TACE）



針對於較大型的腫瘤，結合化療與栓塞的治療方法。先將化療藥物注入腫瘤供血動脈，再利用栓塞，阻斷向腫瘤供給血液的血管。阻斷血液供給就意味著餓死腫瘤細胞，使其得不到生長所需的氧氣和養分。

林醫生續指，當肝癌發展至晚期，腫瘤可能已擴散至淋巴或其他器官，此時治療目標便會轉為「控制病情」與「延長生存期」，而在這個階段主要會採用藥物治療。由於肝癌患者往往會合併出現肝硬化、肝功能不佳等問題，對藥物的代謝反應異於正常人，再加上肝硬化嚴重時會導致白血球、血色素、血小板降低，因此，為避免出現嚴重副作用，肝癌患者在接受藥物治療時，必須比一般患者更為謹慎。

針對肝癌的治療上，醫生主要會採用2類藥物：

1. 標靶藥物治療



標靶藥物會透過鎖定癌細胞特有的基因突變或異常蛋白質，精準阻斷或關閉使癌細胞生長的信號，藉此減慢腫瘤生長與擴散的速度。

有別於過往，現時大多標靶藥物都不需要靜脈注射，患者可以在家中自行服用，大大提高了治療的便利性和患者的舒適度。

2. 免疫治療



透過藥物阻斷癌細胞偽裝訊號，讓免疫細胞重新激活或加強免疫系統辨認癌細胞的能力，引導免疫系統消滅癌細胞。另外，免疫治療可以誘導患者產生持久的抗腫瘤免疫記憶，即使在治療結束後，免疫系統仍能繼續對癌細胞進行監控和攻擊，有助於預防腫瘤復發。

另外，結合治療能同時針對包括血管新生（標靶藥）及免疫逃逸（免疫治療）等多種狀況，能延長疾病控制時間，提高病人的存活率。林醫生表示，近期有研究顯示，TACE結合免疫及標靶藥物治療，可能可以改善總生存期和疾病控制時間。

肝癌治療新進展：組織碎化技術

林醫生又指，除了以上提及的治療方案，香港亦會與時並進引入、試驗更多新的治療方法，就以組織碎化技術（Histotripsy）為例，該技術是以無創方式治療肝癌的最先端技術，推出市場仍不足兩年。早前，得益於李嘉誠基金會捐贈相關儀器，香港才得以成為亞洲首個推行這項新技術臨床試點的地區。

這種技術利用高強度聲波脈衝，通過聚焦在組織上的特定區域，產生極高的壓力，導致組織內的微小氣泡形成和崩解，而在過程中會產生衝擊波，從而粉碎並液化目標腫瘤細胞。雖然同樣是利用聲波來處理問題區域，但組織碎化技術的精準度更高，能將對周遭區域的影響減至最小。

不過，即使治療方案眾多，「預防始終勝於治療」，林醫生呼籲，如果想避免疾病之苦，最好的方法就是從日常生活做起，養成定期檢查的習慣。高風險人士如乙型或丙型肝炎患者、肝硬化患者、長期酗酒者及有肝癌家族史的人士，更應定期接受肝功能檢查和腹部超音波掃描，以在早期發現病變。同時，日常亦要維持健康生活方式，包括戒酒、控制體重、均衡飲食及規律運動，都能有效降低肝癌風險。

請記住，肝癌雖然可怕，但若能早期發現並接受適當治療，仍能獲得良好的預後效果。