「冷氣病」救星！三伏天天灸功效攻略 　這4種體質貼錯恐反上火

炎夏高溫逼人，室外動輒超過攝氏30度，室內冷氣卻開得像冰庫。不少上班族整天待在冷氣房，開始出現頭痛、肩頸僵硬、手腳冰冷，甚至腸胃不適腹瀉的情況。這種俗稱「空調病」的症狀，在中醫角度正正是典型的「外熱內寒」。



炎夏高溫逼人，室外動輒超過30度，室內冷氣卻開得像冰庫，不少上班族整天待在冷氣房，會出現某種不適情況，即俗稱「空調病」症狀。（AI生成圖片）

室溫過低或溫差過大均容易引起身體不適

香港夏季氣候濕熱，在這種環境下，人體毛孔本應張開散熱，但都市人要頻繁進出冷氣房，冷空氣會讓末梢血管瞬間收縮。香港衛生防護中心多次提醒市民，室溫過低或溫差過大均容易引起身體不適。三伏天是甚麼？冬病夏治最佳時機 急救祛濕要趁早

中醫認為，夏季人體陽氣在外，體內相對虛寒。若貪涼飲凍飲、長時間直吹冷氣，寒濕之邪便會乘虛而入。

夏季氣候濕熱，若貪涼飲凍飲、長時間直吹冷氣，寒濕之邪便會乘虛而入。（AI生成圖片）

冷氣房生存危機：如何判斷自己是否「外熱內寒」？

「外熱內寒」患者常見特徵包括：明明外面天氣極熱，但一進冷氣房就發冷，表面皮膚發燙，肚子卻冰涼，甚至稍微吃點生冷食物就腹瀉。

針對這類寒濕積聚的體質，近年不少港人在末伏期間選擇進行「天灸療法」。天灸是利用辛溫走竄的中藥材，例如白芥子、細辛製成藥餅，貼敷於特定穴位，透過藥物對穴位的刺激，達到溫經散寒、補益陽氣的效果。天灸｜哮喘鼻敏感無法斷尾?中醫針對體質標本兼治 附體質自我測試

天灸是利用辛溫走竄的中藥材，例如白芥子、細辛製成藥餅，貼敷於特定穴位，透過藥物對穴位的刺激，達到溫經散寒、補益陽氣的效果。（AI生成圖片）

衞生署緊急呼籲：天灸切勿網購DIY 4類人不宜貼敷

天灸熱潮下，不少市民甚至自行在網上購買貼布回家DIY。衞生署曾就此情況提醒市民，天灸療法必須由具備專業資格的註冊中醫師進行評估與操作，切勿隨便讓未經註冊的人士施行。

香港中文大學醫院中醫診所亦明確指出，天灸主要是針對「虛寒型」體質，例如過敏性鼻炎、慢性咳嗽、脾胃虛寒腹瀉、手腳冰冷等，如果屬於以下4種體質，貼天灸反而會引發發燒、口舌生瘡等上火症狀：

「陰虛火旺」體質

1.經常口乾舌燥

2.失眠多夢

「濕熱內蘊」體質

3.易生暗瘡

4.口苦舌苔黃膩

天灸主要是針對「虛寒型」體質，如過敏性鼻炎、慢性咳嗽、脾胃虛寒腹瀉、手腳冰冷等。（AI生成圖片）

此外，皮膚極度敏感、有傷口、孕婦及2歲以下嬰幼兒，均嚴禁接受天灸療程。一項收錄於美國國家生物技術資訊中心(PubMed)的臨床數據研究指出，三伏貼敷貼時間過長容易造成皮膚紅腫甚至起水泡，必須由醫師嚴格控管敷貼時間。

日常3招預防「冷氣病」

1.避免冷氣直吹後腦勺與關節：辦公室可備薄外套或圍巾，保護大椎穴（後頸突出骨頭處）

2.補充溫熱飲品：冷氣房內改飲溫開水或生薑紅棗茶，少喝冰飲

平時注意穿著保暖、多喝溫熱飲品以及適時按摩穴道，這三個日常小習慣，能有效防範冷氣帶來的不適。（AI生成圖片）

3.穴位自主按壓：感覺頭痛或肩頸緊繃時，可用指腹按壓足三里穴與合谷穴，每次按壓3-5分鐘，促進氣血循環