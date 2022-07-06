天灸｜哮喘鼻敏感無法斷尾?中醫針對體質標本兼治 附體質自我測試

鼻敏感、哮喘、濕疹等慢性長期疾病困擾不少香港人，一旦轉季或空氣污染嚴重時，病情就更加嚴重。西醫難以根治這些難纏的毛病，但原來中醫的天灸能提供妙法，夏季更是治療的最佳時機。箇中原理是甚麼？是否每人都適合做天灸？天灸治療對改善因虛寒體質所引發的疾病尤其有效，和順堂註冊中醫師盧家瑩提供自我評測小方法，讓你能更了解自己是否屬虛寒體質，並解釋在甚麼情況下應接受天灸治療或用藥調理。



鼻敏感、哮喘、濕疹等慢性長期疾病困擾不少香港人，一旦轉季或空氣污染嚴重時，病情就更加嚴重。（圖片：shutterstock）

寒邪、濕邪引發鼻敏感、哮喘、濕疹

中醫理論認為自然界存有風、寒、暑、濕、躁、火(熱)六種「外邪」，六者均會引發長期病症；其中鼻敏感、哮喘、氣管敏感、久咳等呼吸系統毛病是由於寒邪、濕邪入體而引發。 盧醫師指先天稟賦不足亦會導致以上呼吸系統毛病，其中以肺氣不足的患者最為常見；亦有不少患者屬肺脾氣虛，甚至是肺、脾、腎三個臟腑同時受累。「加上香港室內冷氣強勁，容易加重呼吸系統毛病的病情。」

另一方面，濕疹則是由風邪、熱邪、濕邪引發。盧醫師指，濕疹成因眾多，最主要是由於飲食不當，「例如過量進食辛辣、熱氣等刺激食物，導致濕熱內生，或過量進食寒涼生冷，傷及脾胃。」加上工作和生活壓力、接觸過敏物質等因素亦會使身體變得虛弱，令風邪、濕邪、熱邪發於肌膚，導致濕疹。

工作和生活壓力、接觸過敏物質等因素亦會使身體變得虛弱，令風邪、濕邪、熱邪發於肌膚，導致濕疹。（圖片：shutterstock）

天灸藥貼敷貼經絡穴位 借助自然界陽氣強體魄

雖然鼻敏感、哮喘等都是難纏的毛病，但在中醫調理之下病情可得明顯改善，持之以恆更可根治問題。中醫治療方法之中，以天灸處理寒邪、濕邪所引致的呼吸系統毛病尤其顯效。天灸治療是透過將天灸藥貼敷貼於不同的經絡穴位處，藥性通經絡穴位到達臟腑，發揮治療功效。據盧醫師的臨床經驗，患者在敷貼一至兩次後，症狀已有明顯改善；持續進行數次後，有些患者的症狀甚至已徹底消除。

天灸藥貼採用偏溫熱屬性的中藥製成，只要根據患者健康狀況，在指定穴位處敷貼，便能達到增強氣血循環、提升免疫力的功效。（圖片：read01）

盧醫師指，中醫會根據患者的不同證型，在不同的經絡穴位處敷貼。「例如針對肺氣不足患者，會在肺經的穴位上敷貼；針對肺脾氣虛患者，會同時在肺經和脾經的穴位上敷貼。」

此外，在特定日子進行天灸，療效會明顯提升。盧醫師解釋，中醫講求天人合一，平日中醫處方用藥都會考慮天氣。「而天灸就是根據曆法，選取一年之中最熱的三段日子，從而借助自然界陽氣令藥效加倍。」加上藥貼是採用偏溫熱屬性的中藥製成，只要根據患者健康狀況，在指定穴位處敷貼，便能達到增強氣血循環、提升免疫力的功效。「綜合以上各項因素，令天灸特別適合虛寒體質人士。」

除了可用天灸固本培元外，中醫講求標本兼治，鼻敏感和哮喘在急性發作期可以配合中藥及針灸治療，中藥和針灸都有祛風通竅，宣肺平喘止咳的作用，而在緩解期就根據患者個別的體質狀況，給予溫肺散寒、益氣健脾或溫補腎氣的中藥及穴位治療。同時建議患者平日應該要避免生冷寒涼飲食，避免經常吹冷氣以及坐在風口位，平日亦應該要多運動鍛鍊，增強自身免疫力。

三貼為基本療程 使用加強貼需視乎虛寒程度

一般天灸需進行三貼療程，接受療程後鼻敏感、氣管敏感、容易怕冷等病症通常會有明顯改善，但部分人士則需透過加強貼鞏固療效。盧醫師強調，部分病情較重的患者需要使用加強貼，不過，天灸貼藥並非貼得愈多愈好，患者如有疑問，應向中醫師查詢，讓醫師診斷個人身體狀況及體質再決定是否需要加強貼。

天灸除了基本的三貼療程，還有加強貼，通常用於病情較嚴重的患者身上。（資料圖片）

除了諮詢中醫的專業意見之外，如果患者想先初步確認自己是否適合使用加強貼，可以透過以下的寒證小測試，了解自己身體的虛寒程度。如果出現的症狀愈多，代表身體虛寒的情況愈嚴重。虛寒程度嚴重的話，便有機會要在天灸治療時使用加強貼。

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小兒久咳及新冠康復後可貼天灸 濕疹患者須按證型或用藥調理

天灸適合治療虛寒問題，對鼻敏感、哮喘尤其顯效。1歲以上小童如有體質虛寒的情況，如：鼻敏感、哮喘、久咳不癒、消化不良、經常感冒等，若本身沒有G6PD缺乏症（蠶豆症），也可以貼天灸調理體質，貼藥的時間一般會較成人短。

近日一些曾患新冠肺炎的患者查詢，他們可否貼天灸？盧醫師指出，無論注射疫苗後或曾患過新冠肺炎，只要體質適合，都可以接受天灸治療。

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一般有新冠後遺症的患者，大多身體較虛，需要疫後調理。新冠康復兩周後，若無不適症狀，也可以接受天灸調理。天灸有「扶正散寒、升陽固脫」的功效，針對患新冠後「肺脾氣虛」的人士，可以透過接受天灸提升陽氣，有助調護肺、脾、腎，增強身體機能，促進身體回復健康。不過，如若發現染疫及正在發燒，便不要接受天灸。

另外對於濕疹患者，則看情況而定，有時未必適宜進行天灸。盧醫師解釋，天灸藥貼須敷貼在患者皮膚表面，當皮膚有破損或皮膚處於較敏感狀態時，便不適宜做天灸。「不過，如果濕疹患者並非處於發作期，皮膚狀態良好，那麼亦可以考慮以天灸調理體質。」她強調濕疹患者事先最好先諮詢醫師意見。

事實上，與鼻敏感和哮喘不同，濕疹不一定是屬於虛寒體質。盧醫師指，急性濕疹一般屬於濕熱型，亞急性濕疹屬於脾虛濕困型，而慢性濕疹則屬於血虛風燥型。如屬脾虛濕困型、風寒型濕疹，便可考慮貼天灸調理體質，患者應向中醫師查詢最合適治療方案。「正如天灸敷貼的穴位位置未必人人相同，中醫同樣須根據濕疹患者的不同證型，並綜合患者的整體健康狀況，再制定治療方案。」她說。

天灸藥貼須敷貼在患者皮膚表面，因此當皮膚有破損或皮膚處於較敏感狀態時，便不適宜做天灸，這一點濕疹患者須注意。（圖片：shutterstock）

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