高蛋白飲食迷思｜狂食雞胸肉蛋白粉恐傷腎？攝入過量恐加速衰老

許多人為了增肌，每天都大量食用雞胸肉及狂吞高蛋白食物，甚至以為蛋白質吃得越多越好。然而，權威科學新聞網站ScienceDaily報道，一項涵蓋超過350項研究的綜合分析指出，現時流行的極端高蛋白的飲食模式，可能存在市場過度營銷的情況。研究顯示，適度限制蛋白質攝入，反而能啟動體內細胞自噬（Autophagy）機制，優化新陳代謝並減少慢性發炎，進而延緩衰老。



錯誤健身｜蛋白粉多吃助增肌？男子長期過量服用卻導致「腎虛」

很多人為了增肌，每天大量食用雞胸肉、狂吞高蛋白餐。不少人以為蛋白質吃得越多越好。（AI生成圖片）

攝取蛋白質過量 細胞「廢物回收廠」罷工加速衰老

人體細胞每天都在運作並會產生廢物，而細胞自噬的現象，就像是體內的廢物回收廠，是專門清理細胞內的廢棄蛋白質與受損的細胞組織。當蛋白質攝取過量時，血液中的胺基酸濃度會持續偏高，這會強力刺激細胞內的mTORC1信號通路。

mTORC1信號一旦被持續激活，細胞自噬機制就會被強行關閉，即廢物無法及時清理，細胞老化自然加速。相反，當體內胺基酸濃度適度降低時，mTORC1受到抑制，細胞自噬機制便會自動啟動，着手清理內部雜質，有助身體更健康。蛋白質｜健身網紅食狗糧只為獲蛋白質？蛋白質攝取過多或傷肝

mTORC1信號一旦被持續激活，細胞自噬機制就會被強行關閉，即廢物無法及時清理，細胞老化自然加速。（AI生成圖片）

腎臟腸道雙重受壓 中醫警惕「積滯生熱」

過多蛋白質對身體的傷害不只在細胞層面，現代醫學臨床數據表明，過多的蛋白質代謝產物（如尿素氮）都必須經由腎臟過濾，長期超量攝取會讓腎臟處於高濾過狀態，增加負擔。而無法在小腸完全消化吸收的蛋白質進入大腸後，會被有害菌酵解，產生吲哚與硫化氫等毒性物質，破壞腸道微生態。

在中醫角度，蛋白質豐富的肉類多性溫、滋膩。香港人的體質普遍偏向脾虛濕盛或濕熱內蘊。若脾胃運化功能不足，盲目過量補充蛋白質，食材無法轉化為精微物質，反而會在體內「積滯生熱」，引發口臭、便秘、暗瘡甚至腸胃不適。

西醫臨床數據表明，過多的蛋白質代謝產物（如尿素氮）必須經由腎臟過濾，長期超量攝取會讓腎臟處於高濾過狀態，增加負擔。（AI生成圖片）

一日三餐已達標？權威膳食指引教你科學計算

到底每天吃多少蛋白質才算適量？根據衞生署及食物安全中心的膳食指引，一般成年人的蛋白質需求如下：

１.一般靜態成年人：每公斤體重需要約0.8至1.0克蛋白質。

２.中度運動/長者：每公斤體重約1.0至1.2克。

３.高強度健身/增肌者：每公斤體重1.4至2.0克已極為足夠，再多無助增肌，反而轉化成脂肪與代謝廢物。

一隻雞蛋約含6克蛋白質，100克雞胸肉約含22克蛋白質，每天三餐均衡攝取魚、肉、豆、蛋類，隨便就能達標，實在無須額外灌入大量的蛋白粉補充劑。