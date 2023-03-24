蛋白質｜健身網紅食狗糧只為獲蛋白質？蛋白質攝取過多或傷肝

現代人愈來愈注重健康，尤其是健身一族，為了得到健碩身形可謂無所不用其極。早前，就有一名健身網紅為了獲得更多蛋白質竟吃起了狗糧，更拍片與粉絲分享。



圖片來源：TikTok@henry.fit

據《紐約時報》報導，21歲的網紅亨利（Henry Clarisey）因在網路上看到其他人分享，狗糧的蛋白質很高，亨利隨即利用健身程式去查詢，竟發現光是200公克內的狗飼料就含666克的蛋白質，這明顯是程式出現錯誤，但他仍然表示，若該影片超過1.5萬個讚，他就去買狗飼料吃，而影片上傳沒幾天就大獲250萬個讚。

事後，他亦信守承諾去買狗糧來吃，並拍成影片分享給網友們，不過在他試吃過狗糧後表示，「狗飼料吃起來就像小石頭，超難咬，而且味道也很糟，真的讓人想吐」，就算蛋白質含量高，他也不會再吃了，並指「我向大家保證，這並不值得」。

蛋白質是甚麼？

蛋白質是由氨基酸組成的生物分子，是生命體中最重要的基本分子之一。其中，有些必需的氨基酸，是不能靠人體自行合成或無法合成足夠數量滿足需要，因此，我們必需從飲食補充蛋白質 。以下是蛋白質的主要功用：

1. 促進生長發育



2. 修補人體組織



3. 促進新陳代謝



4. 修復受損肌肉



5. 保護骨骼



▼攝取蛋白質不足會出現的8個症狀（按圖看清👇👇👇）

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攝取過多蛋白質或致肝臟受損

雖然蛋白質對人體而言是不可或缺的重要元素，但若吸收過量亦會引致不良後果，以下是過量攝取蛋白質可能會對人體造成不良影響：

1. 腎臟負擔



蛋白質代謝產生的尿素需要通過腎臟排出體外，過量攝取蛋白質會增加腎臟的負擔，長期可能導致腎臟功能受損。

2. 骨質流失



過量攝取蛋白質會使體內酸鹼平衡產生偏酸性，進而導致鈣質從骨骼中釋放，長期可能導致骨質流失。

3. 胃腸負擔



過量攝取蛋白質可能會導致胃腸負擔增加，引起腹瀉、腹絞痛等消化不良症狀。

4. 脂肪堆積



過量攝取蛋白質可能會增加熱量攝入，導致脂肪堆積，長期可能導致肥胖和相關疾病。

那我們究竟該吃多少呢？

每個人需要的蛋白質量，會因為體重、年紀、和活動度而有所不同。

根據食安中心的資料，每人每日大概需要攝取每公斤體重攝入0.83克的蛋白質，亦即是一位60公斤的人，每天至少吃60x 0.83等於49.8克的蛋白質。一位60公斤的人，每天至少吃70*0.83等於58.1克的蛋白質，如此類推。

6類補充蛋白質食物 除了進食還要配合運動？

若想補充蛋白質可以考慮進食以下高蛋白質的食品：

1. 肉類



牛肉、豬肉、羊肉等都是高蛋白質的食物，每100克可提供約20克至30克的蛋白質。

2. 魚類



鮭魚、鰻魚、鯖魚等都是高蛋白質的魚類，每100克可提供約20克至30克的蛋白質。

3. 雞蛋



雞蛋是高蛋白質的食物之一，每顆雞蛋可提供約6克至7克的蛋白質。

4. 豆類



豆類如豆腐、黃豆、黑豆等都是高蛋白質的植物食品，每100克可提供約10克至20克的蛋白質。

5. 堅果和種子



堅果和種子如杏仁、核桃、芝麻、南瓜子等都是高蛋白質的食物，每100克可提供約10克至20克的蛋白質。

6. 乳製品



牛奶、乳酪、希臘優格等都是高蛋白質的食物，每100克可提供約6克至10克的蛋白質。

除了進食，補充蛋白質還需要配合運動才能更好地發揮作用。當身體處於運動狀態時，肌肉會受到壓力和損傷，需要蛋白質來進行修復和增強。因此，補充蛋白質應該與運動結合，以達到最佳效果。此外，運動還可以促進蛋白質的吸收和利用，提高身體對蛋白質的利用率。

（參考資料：食安中心、康健知識庫）