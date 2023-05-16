睡眠｜放假熬夜又補眠恐傷及肺部！睡眠不規律缺少這蛋白質可致命

最新研究發現，不規律的睡眠時間恐釀成致命的肺部疾病。



這項發表在《Nature Communications》（自然通訊雜誌）上的研究指出，不規律的睡眠模式會對身體的生理時鐘產生不利的影響，進而使肺部形成疤痕或肺纖維化，這是一種潛在的致命疾病，會使結締組織在肺部積聚、且硬化，進而導致患者呼吸困難。

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人體缺乏REV-ERBα 恐致肺纖維化

REV-ERBα與生理時鐘有關，它是一種能調節體內膠原蛋白生成的晝夜節律蛋白質，一旦體內缺乏REV-ERBα，就會促進膠原蛋白生成，進而使肺組織硬化，最終還會因此導致纖維化。

根據《Hindustan Time》（印度斯坦時報），由Rochester Medical Center（羅徹斯特大學醫學中心）院長兼環境醫學教授Irfan Rahman博士所領導的研究團隊發現，在肺纖維化的樣本中，REV-ERBα濃度較低，而膠原蛋白（結締組織的主要成分）和離胺酸氧化酶（穩定結締組織並使其更加堅硬）濃度則較高。

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值夜班肺纖維化風險增大 專家已致力開發新藥預防

研究人員指出，在老鼠模型研究中，小鼠體內的REV-ERBα全天各時段都有波動，中午會達到巔峰值，夜間則會下降。而當研究小組於夜間誘發小鼠肺損傷時發現，與早上受傷的小鼠相比，小鼠的離胺酸氧化酶和膠原蛋白增加更多，肺損傷範圍更大，存活率也更低。

Irfan Rahman表示，值夜班的人員罹患此種疾病的風險較大，因為夜班工作的人員通常午夜時分還是清醒著，此時REV-ERBα的濃度最低，而根據研究結果表明，REV-ERBα若於夜間運作，對肺纖維化的保護作用比較小。

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Rahman實驗室中的博士後研究員Qixin Wang則表示，市場上缺乏治療肺纖維化的藥物，而透過這項新研究，科學家們開始致力於開發新藥，以投入對肺部疾病的治療。目前只有兩種用於治療肺纖維化的藥物被FDA批准，但它們只能延緩進程，並不能完全治癒疾病，而活化REV-ERBα的相關藥物，往後或許可作為潛在的治療藥物，來幫助預防肺纖維化和延緩疾病的進展。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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