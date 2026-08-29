睡足8小時仍疲倦？阻塞性睡眠窒息症4大隱形症狀＋自我檢測指南

明明每晚準時入睡，躺足8個小時才起床，但白天卻依然頭昏腦脹、咖啡一杯接一杯喝了仍沒精神？這種睡眠時間足夠卻越睡越累的折磨，在節奏緊湊的香港都市生活中極為常見。不少上班族習慣將這種腦袋昏沉、四肢無力的狀況歸咎於「太累」、「工作壓力大」或單純的「慢性疲勞」，以為只要周末再多睡幾個小時就能補回來，但臨床數據顯示，這種怎麼睡都睡不飽的現象，極可能是上呼吸道在夜間默默發出缺氧的求救訊號。



睡眠丨研究揭習慣晚睡的人患心血管疾病風險高 中高齡女性要注意

不少上班族人會將腦袋昏沉、四肢無力的狀況歸咎於「太累」、「工作壓力大」或單純的「慢性疲勞」，以為只要周末再多睡幾個小時就能補回來。（AI生成圖片）

阻塞性睡眠窒息症每晚發作數十次至數百次

根據綜合醫療機構美商梅奧診所（Mayo Clinic）的臨床資料顯示，阻塞性睡眠窒息症（OSA）患者在入睡後，上呼吸道肌肉（如軟顎與舌根）會重複性鬆弛塌陷，導致氣道狹窄甚至完全堵塞。每次呼吸中斷的時間可由數秒延伸至數分鐘，每晚往往發作數十次甚至數百次，這意味着身體在睡眠中不斷經歷「缺氧—驚醒—重新呼吸」的惡性循環，雖然大腦未完全清醒，但深層睡眠結構已被徹底破壞。

阻塞性睡眠窒息症（OSA）患者在入睡後，上呼吸道肌肉（如軟顎與舌根）會重複性鬆弛塌陷，導致氣道狹窄甚至完全堵塞。（AI生成圖片）

缺氧激發交感神經 誘發高血壓與心血管病

當呼吸中斷導致血氧濃度急速下降時，人體會啟動自律神經的防衛機制。根據哈佛醫學院的相關研究分析，長期未治療的睡眠窒息症與高血壓、心律不整、冠心病及第二型糖尿病存在高度相關。在夜間間歇性缺氧的刺激下，交感神經被迫過度亢奮，血管隨之劇烈收縮，使心血管系統長期處於高壓狀態。許多中年族群以為自己只是單純血壓高，殊不知背後的推手其實是夜間缺氧。

香港中文大學醫學院（CUHK Medicine）的研究亦指出，未被發現的嚴重睡眠窒息症會顯著增加術後心血管併發症的風險，足見其對全身器官的潛在傷害。睡眠｜睡夠8小時仍覺累？醫揭睡眠碎片化真相 深層睡眠不足傷腦

在夜間間歇性缺氧的刺激下，交感神經被迫過度亢奮，血管隨之劇烈收縮，使心血管系統長期處於高壓狀態。（AI生成圖片）

瘦削同樣高危 4大自測關鍵指標

睡眠窒息症並非肥胖者的專利，亞洲人因面部骨骼結構較為緊湊、下巴後縮，即使體型偏瘦，同樣屬於高風險族群。香港衞生防護中心（CHP）的健康資訊亦明確指出，睡眠中經常出現呼吸停頓、響亮打鼻鼾以及日間異常嗜睡，是睡眠窒息症的核心警訊。想判斷自己是否受到隱形缺氧威脅，可觀察大關鍵指標：

1.睡醒後異常口乾或晨間頭痛：因夜間張口呼吸導致口腔極度乾燥，或因缺氧引發太陽穴隱痛。

2.伴侶證實打鼾會突然停頓：打鼾聲響亮且會突然中斷數秒，隨後發出深呼吸或嗆噎聲。

睡眠中經常出現呼吸停頓、響亮打鼻鼾以及日間異常嗜睡，是睡眠窒息症的核心警訊。（AI生成圖片）

3.日間無法抗拒的嗜睡：在開會、駕駛或看電視等靜態情境下極易無意識入睡。

4.夜間頻尿：夜間多次醒來排尿，且排除前列腺或泌尿系統病變。

若同時符合上述兩項或以上，建議預約醫療機構之睡眠中心進行睡眠多項生理檢查（PSG）以確定病因，切勿私自服用安眠藥，以免肌肉過度放鬆進一步抑制呼吸中樞。

中醫辨證屬痰濕脾虛 食療輔助燥濕化痰

體質偏痰濕者，常伴隨晨起口黏、身重易疲倦。飲食上宜少食生冷、油膩及過甜食物，適量以陳皮、茯苓煲湯調理，有助改善上呼吸道組織之濕濁積聚。（AI生成圖片）

中醫觀點方面，此類夜間打鼾與呼吸停頓多屬「痰濕內阻」或「脾虛不運」。體質偏痰濕者，常伴隨晨起口黏、身重易疲倦。飲食上宜少食生冷、油膩及過甜食物，適量以陳皮（燥濕化痰）、茯苓（健脾利濕）煲湯調理，有助改善上呼吸道組織之濕濁積聚。