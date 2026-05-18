睡眠｜睡夠8小時仍覺累？醫揭睡眠碎片化真相　深層睡眠不足傷腦

許多人明明睡了七、八個小時，起床後卻仍感疲憊。台灣重症醫師黃軒指出，問題根源往往不是睡眠時間不足，而是「睡眠碎片化（Sleep Fragmentation）」，導致整晚難以進入深層睡眠，有效睡眠時間可能僅剩表面時數的一半。



黃軒在Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」中發文指出，正常睡眠每約90分鐘完成一個循環，依序經歷N1、N2、N3深層睡眠與REM四個階段。一旦夜間睡眠不斷被打斷，大腦頻繁出現微覺醒（micro-arousal），深層睡眠與REM比例便大幅下降，大腦無法獲得真正修復。

相關文章：睡覺｜一躺下就秒睡竟是身體警號！7問題檢測「睡眠債」改善作息👇👇👇

+ 9

睡眠碎片化對身體的影響層面廣泛。黃軒引述研究指出，頻繁中斷的睡眠會提高體內發炎指標IL-6、TNF-α及CRP，均為慢性疾病的重要風險因子。代謝方面，胰島素敏感性下降、飢餓素上升、瘦素下降，連帶增加肥胖、代謝症候群及第二型糖尿病風險。

黃軒說明，深層睡眠期間大腦會啟動腦淋巴系統（Glymphatic system），清除β-amyloid與tau蛋白等廢物，碎片化睡眠會使此機制效率下降，被認為與阿茲海默症風險上升有關。他同時引述牛津研究指出，睡眠碎片化程度越高，心血管死亡風險越高，且此關聯在女性族群中更為顯著。

臨床上，黃軒表示最常見成因並非一般失眠，而是阻塞型睡眠呼吸中止症候群（OSA），症狀包括大聲打鼾、呼吸暫停、夜間頻繁醒來、白天嗜睡及記憶力下降。他引述數據指出，約10至30%成人患有OSA，但多數未被診斷。

黃軒建議，可先從白天適度日照、避免晚間咖啡因、睡前減少藍光、規律運動及避免長時間白天補眠等生活習慣調整著手。若同時出現打鼾加劇、夜間多次醒來及白天持續疲倦，應進一步檢查是否患有睡眠呼吸中止症候群。

相關文章：減肥｜沒睡飽小心1年胖26公斤！醫生揭睡眠不足帶來5大身體影響👇👇👇

+ 7

延伸閱讀：

年輕人也失眠！醫曝「慢性睡不飽」風險 恐釀慢性病、失智

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

